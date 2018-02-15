電眼雙胞胎過年 最愛山豬肉

排球「電眼雙胞胎」劉鴻敏（右）與劉鴻杰（左）以愛心指祝賀新年快樂。（記者陳志曲攝）

記者粘藐云／專訪

排球「電眼雙胞胎」劉鴻敏（右）與劉鴻杰（左）以愛心指祝賀新年快樂。（記者陳志曲攝）

排球「電眼雙胞胎」劉鴻敏（右）與劉鴻杰（左）以愛心指祝賀新年快樂。（記者陳志曲攝）

2017世大運在台灣掀起一股運動熱潮，尤其排球賽事熱門，門票近乎場場完售，其中台灣男排隊員劉鴻敏、劉鴻杰，因為雙胞胎的帥氣外型，更是受到球迷關注與歡迎，配合農曆春節，兩人特別揮毫寫春聯，與自由時報讀者一同歡慶新年。

寫真集尺度大 自己看不完

2017年對於鴻敏、鴻杰兩兄弟來說，是相當特別的一年，除了擔任台北世大運代言人，幫助台灣男排拿下第12名，演藝工作也有新進展，包含拍攝寫真書、錄製歌曲等，他們透露寫真書出版至今，仍未好好看完整本書，「有些尺度太大，很害羞耶！」兩人也認為，最困難的地方莫過於拍攝一些裸露清涼的畫面。世大運結束後，雙胞胎的人氣又更上一層樓，劉鴻杰表示，在路上不時會被球迷認出來，向他們索取簽名或拍照，「很謝謝大家給我們的支持跟鼓勵。」

這季的企業排球聯賽，兩人因為兵役，離開MIZUNO改披國訓男排戰袍，劉鴻敏說：「起初壓力很大，外界都很看好，說我們有機會拿冠軍，但因為搭配時間不長，而且部分隊友只是高中生，所以很需要磨合。」國訓上半季仍以7勝6敗排名第2，劉鴻敏則暫居得分王，劉鴻杰認為，球隊表現漸入佳境，擊敗台電當然是最大目標，現在先穩紮穩打，一場一場慢慢來，「下半季應該很有機會能夠突破他們。」

難得揮毫寫春聯，兩人興奮之情溢於言表，開心討論春聯內容，最後選擇寫下和最心愛的排球有關的文字，劉鴻敏說：「上一次寫書法應該是小學的時候。」有別於在排球場上大殺四方的表現，劉鴻杰下筆相當小心翼翼，也很要求完美，不時笑說：「怎麼寫這麼醜。」而已經迅速完工的哥哥則在一旁吐槽：「不要想太多，寫快一點啦！」

兩兄弟為阿美族人，老家在花蓮，雖然從小在台北長大，但對於部落的一切並不陌生，劉鴻敏表示，每年過年和豐年祭一定會回去，很喜歡部落的過節氣氛，「我們都超愛過年的，非常熱鬧，除了吃吃喝喝，放假回去只要有時間，就會跟著舅舅上山打獵。」

阿美兄弟 新年回部落打獵

有別於常見的過年文化，劉鴻敏說，花蓮的原住民部落會在過年期間到山上打獵，捕獲的獵物會成為桌上佳餚，「有山豬、飛鼠之類的，看那時候捕到什麼。」兄弟倆異口同聲表示，最愛的年菜就是山豬肉，這些都是平常在都市裡無法體會到的過節樂趣。

兩人即將在今年3月份退伍，先前消息指出，他們退伍後考慮前往中國打拚，對於是否出國挑戰更高層級的舞台，兩人並未加以著墨，劉鴻杰豁達地說：「不會有所設限，不管是在排球領域或演藝事業都會多方嘗試，但今年球季結束後，會有較多的螢幕演出機會。」

至於新年新希望，劉鴻敏笑說：「雖然很老套，但是當然希望一整年都健健康康，畢竟這對運動員來說，是最重要的，也唯有健康的身體才能迎接更多挑戰。」