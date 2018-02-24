團體世界盃桌球賽》陳思羽挺身 台灣女桌闖進8強

第一單打鄭怡靜昨兩戰1勝1負。（取自國際桌總）

鄭怡靜首戰吞敗 第2戰回神關門

〔記者許明禮／綜合報導〕第一單打鄭怡靜昨雖然吞下首敗，但陳思羽挺身而出貢獻兩勝，幫助台灣隊以3：1力退去年歐洲錦標賽冠軍羅馬尼亞，以兩戰全勝獲得分組第一，晉級2018年團體世界盃桌球賽女子組8強，將和北韓爭奪4強門票。

台灣隊首戰以直落三輕取澳洲，昨對上陣容整齊的羅馬尼亞，打來並不輕鬆。

陳思羽貢獻兩勝，助台灣隊以3：1力退羅馬尼亞，晉級8強。（取自國際桌總）

陳思羽2戰皆勝 我8強將對北韓

率先登場的雙打組合陳思羽／鄭先知，以3：0解決薩瑪拉／杜迪恩；第二點單打，世界排名第8的鄭怡靜面對去年奪下T2亞太聯賽總決賽女單冠軍的史佐克絲，意外以0：3吞敗。

鄭怡靜表示：「史佐克絲剛拿下歐洲16強女單冠軍，我不認為我打得很好，但我必須說，她今表現非常出色。」

關鍵第三點單打，世界排名11的陳思羽展現超強抗壓性，3：1逆轉擊敗三度摘下歐洲冠軍的薩瑪拉，台灣隊重新奪回領先。

兩年前帶領台灣隊勇奪世界團體錦標賽銅牌的鄭怡靜，隨後回神，在決勝局6：8落後時連拿5分，艱苦地以3：2擊退杜迪恩，完成關門任務。

女子組前三種子日本、中國及香港，毫無懸念以2連勝取得分組第一及8強門票。