勇士痛宰雷霆 帕丘利亞又出陰招

雷霆魏斯布魯克（中）碰撞倒地後，差點又被勇士帕丘利亞（右）壓傷。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍勇士本季對戰雷霆還沒贏過，昨在主場碰頭，柯瑞、杜蘭特、楊恩3人共飆進13顆三分球，率隊以112：80狠狠修理雷霆，終止對戰2連敗。

面對老東家，杜蘭特表現毫不手軟，繳出全隊最高28分、5籃板，尤其在第3節後半與柯瑞聯手飆分，一口氣甩開雷霆糾纏，柯瑞昨投進5顆三分球，拿下21分、9籃板、6助攻。

此役兩隊火藥味十足，雙方共吞下4次技術犯規，尤其D.格林已吞下本季第15次技術犯規，若再犯就會遭到禁賽處分，他說：「我是個相當情緒化的人，打起球來也相當有熱情。」他認為生活中有更值得在意的事情，即使未來對手可能誘使他犯規，也不須擔心，此役他繳出10分、8助攻。

雷納德扭傷 他埋的地雷？

此外，魏斯布魯克第3節在籃底下與帕丘利亞及楊恩發生肢體碰撞，魏少倒地後，帕丘利亞的身體「不自然」地壓在他的腳上，引發外界議論，賽後魏斯布魯克不滿地說：「沒人碰到他，他倒在我的腿上想傷害我，情況就是這樣。」

帕丘利亞的舉動引發聯盟其他球員不滿，喬治表示，當下並沒有人推帕丘利亞，他是瞄準後倒地；塞爾提克厄文也在社群媒體上留言，「聯盟應該要好好注意這個人，這動作真的太扯了。」

帕丘利亞在上季季後賽中疑似「埋地雷」，造成馬刺雷納德扭傷。

雷霆「CPR連線」昨熄火，魏斯布魯克、保羅及安東尼3人僅拿下34分，追平本季3人合體的得分新低，命中率24%也是本季第2差。