新聞眼》吃是小事，下台才是大事！

國訓中心執行長林晉榮。（資料照）

距離雅加達亞運僅剩5個多月，負責培訓重任的國家運動訓練中心卻接連出包，繼上個月世界球后戴資穎在臉書上砲轟羽球場地不足；舉重隊教練林敬能昨也在臉書控訴國訓中心伙食太差，選手寧願自己花錢外食，也不願在中心用餐。

林敬能的發聲，引起其他教練、選手共鳴，更有人以「怨聲載道」形容目前國訓中心內的氛圍，這也可能成為壓垮國訓中心執行長林晉榮的最後一根稻草。

國訓中心2015年正式行政法人化後，設董事會，由教育部遴選15名董事，提請行政院長聘任，首任董事長由教育部次長蔡清華擔任。中心專任執行長則由董事長提請董事會通過後聘任。

第一任執行長由奧運國手出身、曾任射箭協會秘書長的邱炳坤擔任，去年元月由中正大學運動競技系教授林晉榮，以黑馬之姿接任第二任執行長。當初國訓中心法人化的目的，就是讓中心運作、經費與決策更具自主性，人事、採購、財務更具彈性，才能更貼近選手與教練的需求。

但專長領域是休閒體育的林晉榮，過去和競技運動淵源不深，並不了解運動員的需求，才會在教練抱怨中心伙食不佳時，說出：「吃是小事！」

之前在面對立委爆料羽球隊使用舊球時，林晉榮竟回答：「斷羽會造成球的軌跡不穩定，也是一種訓練方法。」「用這種球能練出世界冠軍，也是很不容易！」

林晉榮一連串的失言和不專業的表現，已引起教育部高層關切，下台傳聞甚囂塵上。

（記者許明禮）