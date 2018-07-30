亞運》棒球首戰南韓 王維中牛棚待命

〔記者羅志朋／新北報導〕亞運棒球8月26日台灣隊首戰南韓，總教練許順益表示，預計由林樺慶先發，很可能採車輪戰，王牌左投王維中在牛棚待命，必要時登板投1、2局，全力搶勝。

擬採車輪戰 林樺慶先發

台灣隊24名球員，其中11名投手，除林樺慶對南韓，27日對香港暫定林政賢先發，28日對印尼先發投手為林宇祥，若晉級下一輪應會遭遇日本、中國，先發投手未定。許總坦言，較擔心投手戰力，屆時比賽一有狀況馬上換投，投手調度會很果決，希望能迅速止血，這樣後面還有追分機會。

請繼續往下閱讀...

業餘戴如量 扛開路先鋒

先發打線許總已有初步藍圖，前三棒由業餘好手戴如量、林瀚、林加祐組成，接下來三棒為職棒球員蘇智傑、詹子賢、林承飛，後段棒次依序是陳偉志、黃佳瑋和申皓瑋；許總解釋，戴如量擅長攻擊速球，速度快，是首棒理想人選，林加祐具備長打能力又能助攻，大賽不易怯場，適合打三棒。

亞運若對中國，台灣有非贏不可壓力，許總認為，對戰台灣，中國求勝心特別強，加上他們到美國移訓比賽，實力又更強，打者長期面對美國投手，根本不怕快速球，所以投手準度比速度更重要。

為了備戰亞運，棒協啟動情蒐小組，兵分多路情蒐日、韓、中等對手，近期將彙整資料並開會討論，許總說，「我滿幸運的，這次亞運帶兵各項資源不缺，包括人員、情蒐資料都很齊全。」

昨亞運培訓隊24名球員持續在台操兵，其中14人為正選，8月5至13日培訓隊24人將全數赴日本移訓，與社會人球隊交手5場，許總盼打者能適應亞洲投手球路。他透露，若亞運正選24名球員有人受傷，將從培訓隊其他10人挑選遞補。

另外，王維中將於8月17日報到，他會擔任哪一場先發備受矚目，中職8名球員20日全數報到，23日全隊搭機前往印尼。