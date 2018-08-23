亞運》差點扳倒奧運金牌 何嘉欣跆銅

首登亞運 有大將之風

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕首度在亞運亮相的21歲小將何嘉欣，昨在跆拳道男子63公斤級四強賽對決里約奧運金牌趙帥，鏖戰至最後一刻因拉扯護具違例被罰1分，最終7：8惜敗，仍進帳1面銅牌。

最後一刻被罰分惜敗

何嘉欣前兩輪展現絕佳宰制力，16強戰22：1大勝阿拉伯聯合大公國哈森，8強賽再以21：0痛宰哈薩克巴克亞利，快意挺進四強。教練王俊傑表示，「何嘉欣進步顯著，過去遇到危機容易自亂陣腳，但這次亞運展現大將之風，臨危不亂，未來大有可為。」

請繼續往下閱讀...

差點扳倒奧運金牌，何嘉欣直言很可惜，比賽前半段居於領先，直到第三回合才被逆轉，他表示：「趙帥名氣大，壓力都在他身上。我沒有包袱，放開來打，拿下銅牌給我很大的信心。」

何嘉欣賽前和教練團反覆看影片，鑽研趙帥的動作，他表示，「生涯首度遭遇如此高等級的對手，在場上依照教練指示出擊；盡量阻斷他的攻勢，不讓他靠近我的身體，再伺機用正拳反擊。」

劉威廷首戰滑鐵盧

里約奧運國手劉威廷是本屆台灣隊經驗最豐富的選手，但在男子80公斤級首戰就遭遇滑鐵盧。0：0戰況維持到最後10秒風雲變色，哈薩克選手麥薩巴耶夫使出全場唯一一次正拳打破僵局，之後劉威廷急於搶攻又再挨了一記中端攻擊，最終1：3出局。