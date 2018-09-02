亞運》下半場崩盤 女籃連3屆當老四

台灣女籃第4名作收。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕從天堂掉到地獄，成台灣女籃昨日寫照！娘子軍在亞運銅牌戰第二節趁對手進攻當機，最多取得11分領先，原以為有望終結兩屆「老四宿命」，想不到下半場卻自行崩盤，最終以63：76敗給日本隊，再次與銅牌失之交臂。

天堂掉到地獄 失誤連連

日本隊陣容屬國家二軍，與7月瓊斯盃班底相差不大，當時我慘輸33分。昨台灣隊上半場表現不俗，但下半場卻失誤連連自爆，還遭日本隊兩節狂轟50分，成為吞敗主因。

台灣隊在2006年杜哈亞運奪隊史最佳銀牌後，2010年、2014年卻連2屆屈居第4。昨一度燃起奪牌希望，最終卻事與願違，隊長黃品蓁坦言：「我們這次真的離奪牌很近，可惜下半場沒執行好教練所設計戰術。」

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離譜 休息室竟換到廁所

此外，籃球賽最後4強改至原舉辦羽球的依斯托拉體育館，但球員的休息室空間十分狹小，導致出賽兩隊要在同空間休息，中間僅一隔板阻擋，彼此對話都能聽得一清二楚。

日本隊昨較早到場，提出不能與台灣隊共處一室，大會私自將我休息室改至女生廁所，球員起初一度要接受邊休息邊聞怪味道的窘境，所幸球隊翻譯宋旭藍向大會提出抗議，才又返回原本的休息室，但中間所耗費的溝通時間，早已嚴重影響球隊熱身時間及士氣。