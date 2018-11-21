NBA開季4驚奇》康利犀利復出 灰熊衝上龍頭

本季康利（中）場均得分與助攻都寫下生涯次佳，助灰熊擺脫上季低迷。（資料照，美聯社）

前言：NBA開打超過一個月，本季聯盟出現「驚奇四強隊」，公鹿和溜馬高居東部二、三名，灰熊與快艇則並列西部第一，皆拿下超過10勝，躍居聯盟頂級強隊之林，並將火箭、勇士、塞爾提克和七六人等上季強權拋在後面。（記者廖聿偉）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕近況火燙的灰熊昨在主場迎戰獨行俠，「灰熊雙爪」M.加索攻守俱佳攻下17分和15籃板，康利則豪取全場最高28分，率隊98：88收下4連勝，戰績11勝5敗與快艇和拓荒者並列西部第一。

請繼續往下閱讀...

強攻禁區 圍堵三分球

上季僅拿下22勝，排名西部倒數第二的灰熊，本季僅打了16場，勝場數就已達到上季一半。近7戰拿下6勝，康利表示，「本季各隊重攻輕守，每場都在飆分，但我們反其道而行，加強防守，尤其是防堵對手的三分球，並強攻禁區，成為致勝之道。」

場均失分 全聯盟最低

灰熊本季場均失分僅100分，為全聯盟最佳，近7場更有4戰讓對手得分低於90分，總教練畢可史塔夫表示，「我們團隊防守效率值是西部第一，這要歸功於球員的拚勁，每一次的防守都全力以赴。」

康利2016年與灰熊簽下5年1.53億美元（約48.96億台幣）的天價合約，但上季因傷僅出賽12場，也導致球隊戰績跌落谷底。

本季康利傷癒復出，重拾犀利身手，場均19.6分與5.9助攻都是生涯次佳，美媒認為，康利是球隊的攻守核心，有他穿針引線更能釋放M.加索的進攻火力，球隊防守也提升一個檔次。