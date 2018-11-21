「大王」強在哪? 2罕見特質讓他發亮

廖敏雄指王柏融選球能力很好，眼睛像雷達一樣。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕「對於王柏融去日本，我非常樂觀，我希望他證明台灣打者能讓日本人刮目相看。」昔日的「棒球王子」廖敏雄是王柏融在文化大學的打擊教練，他從「大王」身上看見兩項好打者的關鍵特質。

選球能力好+信心十足

廖敏雄說，王柏融的選球能力非常好，只要差一點點的壞球，他連看都不看。他自嘲過去可能會像盲劍客亂揮，「但王柏融不會，他具備這個特殊能力，眼睛就像雷達一樣，光這點就超越我太多了。」

其次是王柏融的信心非常足，不會輕易懷疑自己，這對打者來說非常重要，很多打者打不好會亂想，就容易陷入低潮。

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「我就發現，就算同時有5個球探在看他，他都不會受到影響。」廖敏雄還舉例，當一個打者前4次打擊都沒有敲出安打，在第5次上來時若遇到3壞球，一定不想被保送，因為他想求表現，就容易出棒揮到壞球。

但王柏融不會為了求表現而改變自己會做的事，廖敏雄說，「我看過好幾次，他遇到這種情況，還是會選保送，因為他覺得該保送就要保送。」

廖敏雄看好他赴日發展

此外，廖敏雄認為王柏融的力量很適合在日本生存，「之前和日本交流賽，我們就會發現日本投手要解決他很難，他也從樂天王牌則本昂大手中轟出全壘打，能力無庸置疑。」

廖敏雄對於昔日子弟兵送上深深的祝福，「他的能力早已跳脫業餘層級，職棒有職棒的教練，我已經不能給他建議，就是祝福他。」