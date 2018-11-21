新聞幕後》火腿「得標」不意外 「大王價值」浮現

桃猿2月赴北海道與火腿進行交流賽，當時就有大批日媒包圍訪問王柏融。（資料照）

火腿搶人 上半季就有跡可循

王柏融打擊成績

在美、日職球隊齊搶的「大王爭奪戰」中，昨由日職火腿鬥士「得標」，其實職棒圈內人士並不意外，因為早在上半季就有跡可循。

在連兩年繳出至少4成打擊率後，王柏融今年一舉一動都備受注目，圈內人士就說：「球探都知道他打完今年可以旅外，今年到球場的美、日職球探，比去年更多。」

請繼續往下閱讀...

美、日球探向中職聯盟申請證件後，除了在桃猿主場，也會到客場買票進場觀察。美職包括紅人、費城人、光芒、紅襪、響尾蛇、海盜、道奇等，日職則有阪神、火腿、歐力士、軟銀、西武等隊，只要有大王的場子，場邊都不缺球探。

儘管王柏融今年的表現不如前兩年「神」，甚至季後日媒接連釋出阪神、巨人、羅德等隊無意網羅的利空消息，桃猿領隊劉玠廷始終老神在在。在11月6日正式啟動王柏融的「入札計畫」後兩週，昨宣布由火腿取得優先議約權，若順利在30天議約期限完成，跟劉玠廷日前希望在年底談妥的期望吻合，也符合他「樂觀其成」的講法。

之所以有信心，就是因為王柏融的「市場價值」依舊存在，其中火腿就是最具誠意的球隊。

在上半季的台南客場比賽，據悉火腿代表就已和劉玠廷、王柏融及經紀人私下碰過面，在那次系列賽更只有王柏融和其他桃猿球員下榻不同飯店，其實就已讓旁人嗅出端倪。

若再回溯今年2月底桃猿受火腿之邀赴北海道進行兩場交流賽，火腿對大王的興趣已很明顯，更是就近觀察的好機會。這是日職球團首度邀請中職單一球隊赴日交流，當時大王在札幌巨蛋接受大批日媒包圍，已有球星架式。（記者倪婉君）