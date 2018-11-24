卡特生涯里程碑 豪哥、柯瑞致敬

林書豪貼出與卡特合照，慶賀老飛人達到生涯25000分里程碑。（取自林書豪IG）

柯瑞（左）表示卡特在球場上的精彩表現激勵了他。（資料照，美聯社）

老鷹隊林書豪今在主場迎戰塞爾提克。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕41歲「老飛人」卡特身手依舊，生涯例行賽累積破25000分，排NBA史上第22，隊友林書豪笑說：「我們合拿3萬分。」

林書豪打趣：合拿3萬分

儘管老鷹苦吞9連敗，目前戰績東部倒數第2，今早主場對上3連敗的塞爾提克，前役甫攻下本季個人新高26分的林書豪，仍有機會再扮演「板凳暴徒」。

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同場對抗的暴龍後衛羅利，不忘向前輩卡特致意：「對上你效力的第一支球隊用灌籃拿到25000分，這有點瘋狂，是吧？籃球之神就這樣安排的。」「我小時候看他比賽，那種灌籃、運動能力、特大號三分球，他就是半人半神，我向他致敬。」

從小在場邊看卡特打球的勇士射手柯瑞表示：「這是了不起成就。我見證你的生涯，如今你仍在聯盟征戰，太不可思議了。還記得10、11歲時，我們還在暴龍主場單打！很幸運能看你打球，你激勵了我。」

林書豪則在Instagram貼出與卡特合照，恭賀賢拜完成生涯里程碑，「半人半神！祝賀你拿到25000分，很高興見證這一刻，你就是傳奇！」

林書豪感恩節當天也分享世界各地球迷來函，其中有位粉絲寄來已過世的奶奶4年前親筆信，讓他感動萬分：「真希望能見她一面，她看了每場我在休士頓的比賽。」