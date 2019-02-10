翁瑋均、江國謙被打爆 洪總︰震撼教育 是好事

江國謙中繼1局被敲6安、包含2轟，另有3保送。（記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／石垣島報導〕備受期待的兩名桃猿年輕投手，昨對羅德交流賽，20歲翁瑋均先發、19歲江國謙接手中繼，兩人皆投1局狂失7分，投球內容很糟。不過，桃猿總教練洪一中認為被打爆不是壞事，盼能有所收穫。

翁瑋均先發1局被敲5安，包含1轟，另有3保送。（記者陳志曲攝）

去年季中選秀桃猿分別以第一、六輪指名選進翁瑋均、江國謙，但昨翁瑋均先發1局被敲5安，包含1轟，另有3保送，江國謙中繼1局被敲6安、包含2轟，另有3保送。

洪總說，翁瑋均緊張到要投什麼球路，教練團在休息室一看就知道，不過他還會再進步，只是需要比賽去刺激，重點是自己要有想法，這場是震撼教育，但這是好事，也希望投手教練能幫助球員。

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這次征戰石垣島桃猿陣容年輕化，昨役遭羅德慘電，洪總指出，投手被打那麼多支安打，在國內職棒投打彼此了解，有時候球員聽教練提點問題，不一定聽得懂，來到國外遇到不同等級選手挨打，對剛進職棒的球員來說不是壞事，了解缺點再來尋求解決之道。

桃猿投手教練曾翊誠認為，這次帶很多年輕選手到石垣島和羅德打比賽，就希望他們能多學習。

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