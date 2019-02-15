NBA》個人紀錄夜卻輸球 西河：全部有待改進

魏斯布魯克連11場大三元，但雷霆輸球中斷四連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）連11場締造大三元，繼續堆高紀錄，西河也躍居隊史生涯得分王，但球隊不敵鵜鶘中斷四連勝，賽後西河稱讚對手表現出色，自己還有很大的改進空間。

「他們今天打得很棒，我對他們場上的戰術知道的不多，但今晚是他們贏得了比賽，這是重點所在。」西河表示，對於延續大三元紀錄，西河則說：「就我個人而言，我還有非常大的改進空間，但我知道我能打得很棒，也能帶給球賽很多，幫助球隊成功，這一點我非常、非常有信心。」

請繼續往下閱讀...

記者提問個人須改進什麼地方，西河表示：「每一個地方，因為我什麼事都做。」西河今天上場39分鐘，攻下44分14籃板11助攻，生涯第12次得分破40分締造大三元，追平火箭球星哈登（James Harden）。

除了堆高大三元連續場次紀錄，西河今天也以18247分，超越名人堂球星「手套」裴頓（Gary Payton）的18207分，成為隊史生涯得分王，對此西河表示，他並沒有注意到這項紀錄，覺得非常驚奇、感到榮幸。

「老實說，我不知道我已經快追到了，這真是瘋狂，真的覺得很榮幸、備受眷顧，能在這支球隊打球，能夠成為隊史生涯得分王，真的是一項很大的成就，我必須說，我真的非常感恩、感到謙卑。」西河說。

魏斯布魯克超越名人堂裴頓，成為隊史生涯得分王。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/