NBA》親自送走新生代長人 湖人現想補內線救低迷戰績

詹姆斯領軍的湖人，與季後賽漸行漸遠。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕力拚季後賽機會的湖人，近期表現卻是相當低迷，排名滑到西部第11，總教練華頓（Luke Walton）更為此找高層商談，現階段湖人將以補強內線為最大目標。

湖人近10戰只贏了3場，在球季只剩下22場的情況下，湖人卻是敗多勝少，與季後賽漸行漸遠，目前與第八的馬刺有3場勝差，《洛杉磯時報》指出，湖人總教練華頓和籃球事務部總裁魔術強森（Magic Johnson）及總管佩林卡（Rob Pelinka）商談解救戰績方案，一致認為15人名單的最後一名空缺將是最大關鍵，目標補強禁區戰力。

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事實上，湖人手中曾握有一枚好棋，卻在季中發動交易，親手將新生代內線長人祖巴克（Ivica Zubac）送至快艇，隨著主力中鋒麥基（JaVale McGee）近期表現低迷，替補的T.錢德勒（Tyson Chandler）表現一落千丈，禁區成為一大致命傷，現在湖人只得趕緊在美國時間3月1日前從買斷市場找幫手。

先前有消息指出，湖人瞄準尼克中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan），但球隊無意分手，而過去關注的坎特（Enes Kanter）也被拓荒者簽走，至於湖人還能找誰？美媒《247sports》提出建議，已恢復自由身的葛托特（Marcin Gortat）和Z.藍道夫（Zach Randolph）或許是比較可行的方案。

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