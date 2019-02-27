中職》為何率先挺身嘗試新制度？周董有重要目標想達成

周思齊在IG上發文，說明自己申請薪資仲裁的原委。（圖片取自周思齊IG）

〔體育中心／綜合報導〕球員工會理事長周思齊，今天為了保護球員權益的立場，自己挺身而出向中職聯盟提交薪資仲裁申請，他也在個人社群軟體上提到，很感謝中信兄弟五年來的照顧，自己也有心達成合約共識，但是兩個月來的溝通還是有差異，加上今年有新的仲裁委員會，所以想藉由新制度看看，是否能有另一個管道，讓勞資雙方的共識更快達成。

周思齊IG全文如下：

感謝過去五年中信兄弟的照顧及支持，我很盡力盡好自己的本份，相信這五年來的成績是有目共睹的，在這五年合約到期後，球團也提出合約的想法，我想球隊也是很有心想要來達成合約共識，但這兩個多月來的溝通可能彼此方向還是有些差異，就如同工會聲明稿所說，今年有了新的仲裁委員會而且這幾年各隊達成簽約共識的時間也一直往後到快開打，所以想藉由這個制度來看看是不是能有另一個管道能讓勞資雙方的共識更快達成。

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在 Instagram 查看這則貼文 感謝過去五年中信兄弟的照顧及支持，我很盡力盡好自己的本份，相信這五年來的成績是有目共睹的，在這五年合約到期後，球團也提出合約的想法，我想球隊也是很有心想要來達成合約共識，但這兩個多月來的溝通可能彼此方向還是有些差異，就如同工會聲明稿所說，今年有了新的仲裁委員會而且這幾年各隊達成簽約共識的時間也一直往後到快開打，所以想藉由這個制度來看看是不是能有另一個管道能讓勞資雙方的共識更快達成。 #中信兄弟 #理事長 #薪資仲裁 #加油 周思齊 Steven Chou（@chou.szu.chi）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 27 日 上午 4:36 張貼

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