中職》江辰晏飆連9K、陳鏞基開轟 獅輕取斗山熊

江辰晏後援4局無失分，連續三振最後9名打者。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅江辰晏飆出超越中職紀錄的連續9次三振，陳鏞基開轟，熱身賽以6:0輕取韓職斗山熊二軍。

江辰晏在第6局上場後援，被第2名打者安打後，連續解決最後10名打者，包括三振最後9人，超越前猿隊洋投艾肯創於2015年的連續8次三振中職紀錄，不過，因為是熱身賽，並不列入正式紀錄。

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江辰晏上週對西武隊交流賽先發4局無失分，只被擊出2支安打，昨天同樣4局只被1支安打，連續三振更技驚四座，賽後陳鏞基對江辰晏開玩笑表示：「都你一個人玩就好了，守備都沒有練到。」

江辰晏表示，調整狀況一直照進度在走，感覺越來越好，今天直球、曲球和變速球都能拿到三振，但還是有一些球沒有投到想要的位置，必須更穩定才行。

獅隊今天全部由先發輪值的投手登板，施子謙先發4局，被擊出4支安打，瑞安是今年第1個出賽的洋投，中繼1局無安打，投出1次四壞球。

獅隊共擊出11支安打，陳鏞基在第3局轟出陽春砲，陳重羽和方昶詠都擊出2支安打，陳重羽並貢獻1分打點。

陳鏞基轟出全壘打，和隊友擊掌慶祝。（記者吳清正攝）

方昶詠擊出2支安打。（記者吳清正攝）

林祖傑安打攻下1分。（記者吳清正攝）

陳重羽打出2安打、1打點。（記者吳清正攝）

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