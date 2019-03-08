國際婦女節勇敢追夢 文姿云、包喜樂鼓勵運動突破界限

女籃當家中鋒包喜樂。（NIKE提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕今適逢3月8日國際婦女節，為爭取性別平等不遺餘力的網壇傳奇天后小威廉絲（Serena Williams），近日為NIKE「瘋狂去夢（Dream Crazier）」廣告擔任口白引發熱烈迴響，至於空手道亞運連霸金牌文姿云、女籃當家中鋒包喜樂等台灣體壇名人，本月起也將共襄盛舉，於國內系列活動現身說法，呼籲女性勇敢突破窠臼，用運動找到內在力量追逐理想。

這支以女性突破界限推動世界前進為主題的影片，紀錄女性運動轉捩點及鼓舞人心的廣闊前景，並剪輯多位體壇女將經典歷史片段，包括1967年史上首位波士頓馬拉松女性跑者史威澤（Kathrine Switzer）、史上首位WNBA灌籃的萊絲莉（Lisa Leslie）等。而坐擁23座大滿貫女單冠軍的小威，37歲產後復出持續在球場奮戰，深情旁白更人感動，她深信女性在運動領域突破，所賦予推動世界前進的力量，將讓人們凝聚一心，這強大信念也將激勵新世代年輕人，不被框架束縛，加入JUST DO IT行列。

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空手道女將文姿云。（資料照，記者粘藐云攝）

至於國內勇於突破框架的女生代表，包括文姿云、包喜樂、熱愛運動的藝人安心亞、名模王麗雅、舞蹈老師謝馨慧，以及許多實踐自己夢想的女性同胞，也將在3月起力邀各界加入運動行列，透過挑戰運動的目標實現，發掘潛能讓運動變成日常習慣。

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