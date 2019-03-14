MLB》一朗賽後特地祝賀對手教練 巨人投手感動：傳奇相惜

鈴木一朗。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊與巨人隊今天在熱身賽上對壘，水手隊最終以8：4擊敗巨人隊，巨人投手霍蘭（Derek Holland）透露，傳奇球星鈴木一朗特地在賽後前往巨人休息室，向巨人隊傳奇教頭波契（Bruce Bochy）祝賀，因為今年結束後波契將要退休。

霍蘭告訴《舊金山紀事報》寫手Henry Schulman這件事，霍蘭還為這個畫面下了註解：「傳奇相惜」，Henry Schulman認為，鈴木一朗與波契兩人明年在這個時間都已經退休了。

請繼續往下閱讀...

巨人先發投手霍蘭。（資料照，美聯社）

《聖荷西信使報》指出，與鈴木一朗一同前往巨人隊休息室的球員還有布魯斯（Jay Bruce），同時他們也認為，雖然這是相對輕鬆的春訓時間，但這件事情依舊是相當珍貴的舉動。

波契在收到鈴木一朗的恭喜後，稱讚鈴木一朗是個很棒的球員，並有著一個驚人的球員生涯：「很高興能夠和他握手，但老實說，我並不知道他的狀況如何，不過他知道我將會在今年退休。」

巨人隊總教練波契。（資料照，法新社）

執教巨人軍24年，並拿下三座總冠軍的教頭波契，在今年決定將要退休，而鈴木一朗雖然還沒正式宣布退休，不過普遍預計他將會在今年東京開幕戰時正式退休。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/