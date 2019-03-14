MLB》天使開幕戰先發尚未決定 候選人因傷停機

天使隊希尼因為手肘發炎，預計開季會從傷兵名單出發。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊尚未宣布開幕戰先發是誰，就傳出可能人選之一的先發左投手希尼（Andrew Heaney），因為手肘發炎遭到停機，開季有機率從傷兵名單出發。

天使隊總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，經過MRI（核磁共振）檢查後，顯示希尼的手肘並沒有結構性問題，因此他認為這並不會是大傷，只不過希尼開季可能還是得從傷兵名單出發。

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希尼對此表示：「我覺得很挫折，不過現在這（手肘發炎）變成我們必須要照顧的事情。」希尼在今年春訓時就差點因為手肘發炎被拔掉先發，但當時他還能夠投球。接著他在上周五對上白襪時，告知球隊他的手持續有不舒服的感覺。

去年希尼也曾在春訓時遇到類似的傷勢，不過他仍順利開季，並在去年先發出賽30場，投180局留下9勝10敗，防禦率4.15的成績，這也是他生涯投球局數最多的一年，2016與2017年，他因傷合計只投了27.2局。

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