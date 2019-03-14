MLB》馬林魚投手爆棚 美媒提2大理由該丟陳偉殷

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚已經容不下殷仔了嗎？美媒「fishstripes」作家Ely Sussman今天撰文，陳偉殷剩下2年4200萬美元薪水，曾有過UCL撕裂傷，未來仍有傷病疑慮，重點是還投不出成績，馬林魚應該要接受認賠事實，釋出他來讓位給其他春訓期間表現良好的新秀。

作者認為馬林魚當年簽殷仔時預期他會是耐用、數據高於平均的先發投手，作為圍繞當時他們星光熠熠的陣容的重建基石，但現在是時候證明他們錯了。陳偉殷的WAR（勝利貢獻值）從金鶯時期的2.4，到邁阿密下滑到0.9。

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過往其他球隊也有類似壯士斷腕的案例，包括紅襪2017年把功夫熊貓山度瓦（Pablo Sandoval）給DFA、藍鳥去年也與明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）分道揚鑣，主因就是這些決定釋出球員的總管，與當初簽下球員的不是同一位，不需要為這些簽約負責。

同樣地，當初會簽陳偉殷，主要是前老闆羅利亞（Jeffrey Loria）、前助理總管伯格（Mike Berger）的決策，後來基特團隊入主後，將伯格、其他球團職員開除，只續留棒球部總裁希爾（Michael Hill）。

作者主張，為了馬林魚重建的最佳利益著想，硬讓大約球員卡一個位置沒有意義，陳偉殷目前在馬林魚的定位有點尷尬，先發陣容很滿，馬林魚開幕戰預定由伍雷納（José Ureña）主投，史崔利（Dan Straily）二號先發、另外李察斯（Trevor Richards）、阿爾坎特拉（Sandy Alcantara）、羅培茲（Pablo López）等新秀在春訓表現都相當亮眼。

深度方面，後面還有史密斯（Caleb Smith），今天傷癒復出投4局0失分，此外還有加侖（Zac Gallen）、布里格姆（Jeff Brigham）等人卡位，以及馬林魚小聯盟年度最佳投手Nick Neidert。

如果需要老將坐鎮，作者認為從今年韓職轉戰馬林魚的Hector Noesí比陳耐操又好用，且合約只有一年。

馬林魚有可能將陳偉殷轉往後援使用，但作者同樣認為這沒有意義，馬林魚陣中已有康利（Adam Conley）和賈西亞（Jarlin García）兩名左投可以上來應付左打者，況且作者認為，陳偉殷目前的直球均速和不大行的變化球不適合在危機處理時上來。

也因此作者認為：「陳偉殷並不是邁阿密的敵人，但這名台灣左投平庸又被大約卡死，為什麼不釋出他？」

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