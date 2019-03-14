MLB》洋基根本沒要搶！哈波：從沒接過總管電話

哈波今天受訪表示，洋基從來沒有找過他。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天費城人隊與洋基隊在熱身賽交手，強打外野手哈波（Bryce Harper）本場比賽沒有安打表現，賽後訪問時他向記者表示，其實洋基隊本季根本就沒有與他接觸。

哈波在尚未成為自由前就傳出受到洋基隊的關注，許多球迷也認為邪惡帝國一定會願意將這位星度十足的球員給簽來大蘋果，不過事與願違，洋基隊在前年換來史坦頓（Giancarlo Stanton）後，就幾乎不可能簽下這位強打少年。

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《SNY》報導，從小就是洋基球迷的哈波指出，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）在今年根本就沒有打給他過。「我知道洋基隊有著怎樣的外野 ，當他們交易來史坦頓後，整件（簽下哈波）事情就變得相當不確定。之後也從未收到他們的消息，儘管大家都知道我從小就是一名洋基迷，不過我很高興也很興奮能在費城人隊展開新的篇章。」

凱許曼在本月三日也曾說過一樣的話，那就是球隊隊於哈波並沒有興趣。

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