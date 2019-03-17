中職》興農牛投手重聚 葉君璋驚訝蔡仲南認健談

前興農牛投捕搭檔「阿甘」蔡仲南和葉君璋今天出席中職三十週年特展。（記者郭羿婕攝）

〔記者吳清正／台北報導〕前興農牛投捕搭檔「阿甘」蔡仲南和葉君璋今天出席中職三十週年特展，和球迷暢談職棒生涯的難忘回憶，兩人多年後重聚，葉君璋最驚訝的是阿甘變得健談。

蔡仲南和葉君璋一出現，現場立即尖叫聲不斷，蔡仲南先和球迷打招呼，葉君璋馬上說，蔡仲南可以講這麼多話，讓他很驚訝，以前大概只有小酌的時候才有這麼多話。

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葉君璋表示，在蔡仲南加盟職棒之前，看過他在1999年亞錦賽先發力抗日本隊松坂大輔的比賽，當時就覺得這個投手太厲害了，後來蔡仲南獲得興農牛第1指名，簽約之前他就打過電話給蔡仲南，希望他能夠加盟。

蔡仲南表示，當時其實有很多選項，而興農牛有葉君璋這位優秀的捕手，是他選擇興農牛的原因之一，因為教練和捕手對於投手能否發揮實力，有很大的影響，而投入職棒之後，也因為有葉君璋在配球等等各方面的引導，投球不必想太多，只要專心顧好自己的狀況就可以。

葉君璋表示，蔡仲南加盟職棒後果然表現出色，棒球生涯中很少看過這麼好的投手。蔡仲南生涯初登板起6連勝，新人球季的2002年拿下14勝，03年又投出開季5連勝，全季再贏得11勝。

蔡仲南和葉君璋今天出席中職三十週年特展，和球迷暢談職棒生涯的難忘回憶。（記者郭羿婕攝）

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