札幌直擊》 王柏融加入火腿 交流賽女翻譯：台灣棒球能見度會提高

球迷趙怡雯。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕來北海道第4年的趙怡雯，去年曾在Lamigo桃猿與火腿的交流賽擔任中文翻譯，對於王柏融加入火腿感受格外強烈，她認為，只要有更多台灣球員被日職球隊青睞，台灣棒球的能見度一定會提高。

趙怡雯之前工作的廣告公司，業務之一是負責火腿的繁體中文官網，去年桃猿來札幌打交流賽，她支援火腿球團擔任中文翻譯，她表示，在台灣是兄弟球迷，知道的桃猿球員不多，王柏融恰好是其中之一，在球場也見過，只知道他是很厲害的打者。

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趙怡雯今年又在札幌巨蛋見到王柏融，看到王柏融身上的球衣從桃猿換成火腿，感覺很奇妙也很開心，她指出，火腿從陽岱鋼離隊後，在台灣球迷間的人氣多少受到影響，但在王柏融加入後，台灣球迷在火腿粉專的討論、留言都明顯增加。

趙怡雯昨天也來札幌巨蛋看，當王柏融上場時，不分台灣或日本球迷，都齊聲大喊「最強金牌！」，她當下心情既感動又驕傲，看到王柏融打出首安尤其興奮，「有更多台灣選手在日職的球隊，台灣棒球的能見度一定會提高。」

趙怡雯今天偕同學妹Vivi看球，Vivi表示，來北海道玩已經兩次，今天首次踏進札幌巨蛋，覺得人好多、球場很棒、氣氛很熱鬧，身旁許多日本球迷都很熱情，很多人都在討論王柏融昨天打出首安，「我昨天才到，沒趕上比賽，希望今天看到大王再打安打。」

球迷Vivi。（記者徐正揚攝）

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