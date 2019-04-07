戴資穎對決山口茜 力拚大馬賽三連霸 今日賽事預告與轉播

戴資穎將在決賽碰上日本女將山口茜。（BadmintonPhoto提供）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

世界球后戴資穎昨擊敗中國的陳雨菲，收下超級750系列馬來西亞公開賽決賽門票，而冠軍戰對手將是日本女將山口茜，小戴要尋求本季首冠與完成大馬賽三連霸的偉業。戴資穎生涯與山口茜碰頭14次，取得對戰8勝6負，上一次交手是今年全英公開賽四強，當時小戴以21：13、 10：21、21：8勝出。

日職例行賽持續進行，下午1點將進行西武與日本火腿3連戰的最後一場比賽，台灣強打王柏融近2場狂敲5安，貢獻4打點，此役他又會有什麼樣的表現呢？球迷們一起打開電視幫大王加油囉！

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MLB例行賽今早7點將有2場轉播，分別是運動家客場出戰太空人，以及金鶯主場迎戰洋基。中職方面，新莊球場由富邦悍將迎戰統一獅，桃園球場由中信兄弟對陣桃猿，喜愛棒球的球迷們記得準時收看轉播！

馬來西亞羽球公開賽-冠軍戰

12:00 愛爾達體育3台

NPB

13:00 西武@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

紅色

07:00 運動家@太空人 民視



07:00 洋基@金鶯 FOX體育

CPBL

14:05 統一獅@富邦悍將 WinTv綜合台

14:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

NBA

08:00 七六人@公牛 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 籃網@公鹿 緯來體育（D-Live）

SBL

19:00 裕隆@達欣 WinTV綜合台、麥卡貝網路頻道

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