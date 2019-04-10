富邦索沙對決中信萊福力 今日賽事預告與轉播

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日職例行賽，日本火腿繼續做客迎戰軟銀鷹，台灣強打王柏融昨連續3場敲安的紀錄喊卡，不過王柏融在7局上打回關鍵打點，助隊扳平戰局。今天大王能否在福岡巨蛋繳出好成績，並打出日職首轟呢？球迷別忘了打開電視為大王加油！
中職今兩地開打，晚間6點35分新莊球場由富邦悍將挑戰中信兄弟，富邦悍將推出索沙先發，象隊則由萊福力主投。萊福力前一戰主投7局無失分，今天要尋求延續手感並率隊奪下6連勝。桃園球場則由統一獅出戰Lamigo桃猿，昨轟出再見轟的朱育賢仍是矚目焦點。
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大聯盟方面，早上7點由國民迎戰費城人，國民強投史崔斯柏格（Stephen Strasburg）要尋求本季第2勝。早上8點由洋基對陣太空人，近期拉出4連勝的太空人此役能否將連勝往前推進？另外10點還有釀酒人出戰天使的比賽，球迷們不要錯過囉！
NPB例行賽
17:00 樂天@西武 FOX體育
17:00 日本火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台
CPBL例行賽
統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1
中信兄弟@富邦悍將 WinTV綜合台
MLB例行賽
07:00 國民@費城人 FOX體育、FOX體育3台
08:00 洋基@太空人 民視
10:00 釀酒人@天使 FOX體育
NBA例行賽
07:30 七六人@熱火 愛爾達體育1台
08:00 勇士@鵜鶘 緯來體育
10:30 拓荒者@湖人 愛爾達體育1台
10:30 火箭@雷霆 緯來體育（D-Live）
WSBL
18:00 季軍賽G1
19:40 冠軍賽G1
轉播：ELEVEN SPORTS2
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