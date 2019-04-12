火腿戰羅德 大王有望對決陳冠宇 今日賽事預告與轉播

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

日本火腿將回到札幌巨蛋迎戰羅德隊，旅日台灣強打王柏融昨敲雙安，包括一支深遠的二壘安打。今天大王有機會碰上羅德台灣左投陳冠宇，是否有機會上演「台灣對決」，請球迷記得收看轉播、或是鎖定自由體育的文字轉播。

另外，同樣下午5點還有巨人出戰養樂多，以及樂天挑戰軟銀的比賽，巨人球星陽岱鋼此役的棒子能否回溫呢？球迷們記得準時鎖定轉播。

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中職今兩地開打，台南球場由統一獅出戰中信兄弟，獅隊推出施子謙先發，象隊則由楊志龍主投。新莊球場則由富邦悍將對陣Lamigo桃猿，悍將派出羅力對上猿隊的李茲，傷癒復出的羅力會有什麼的表現？洋投對決，精采可期。

NPB例行賽

17:00 羅德@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

17:00 軟銀@樂天 FOX體育

17:00 養樂多@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

CPBL例行賽

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVEN SPORTS1

18:35 Lamigo桃猿@富邦悍將 WinTV綜合台

MLB例行賽

07:00 藍鳥@紅襪 FOX體育、FOX體育3台

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