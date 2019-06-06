法網》17歲「萌妹」安妮西莫娃扳倒衛冕哈勒普 寫下歷史新頁

安妮西莫娃在八強直落二擊敗哈勒普，前進四強。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕17歲美國「萌妹」安妮西莫娃（Amanda Anisimova）今日在法國網球公開賽寫下歷史，女單8強以6：2、6：4扳倒尋求衛冕的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep），成為2000年出生後首位打進大滿貫4強的明日之星。

世界排名51名的安妮西莫娃是來自俄羅斯，之後才移民至美國，於2017年首度在紅土大滿貫亮相首輪就打道回府，以及去年美國公開賽同樣於首戰吞敗。

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安妮西莫娃今年徹底脫胎換骨，年初澳洲公開賽就取得生涯首張大滿貫16強門票，如今在紅土大滿貫再次技驚四座，以5連勝1盤未失之姿闖入4強，屆時將與澳洲第8種子芭提（Ashleigh Barty）爭取決賽門票。

安妮西莫娃今天面對哈勒普毫無畏懼，首盤2：2平手後，先在第5局保發成功，下一局獲得第1個破發點，就成功打破打破哈勒普發球局，第7局則是驚險保發成功，氣勢更是勇猛，再度突破對手發球局，以連下4局之姿漂亮搶下首盤。

安妮西莫娃次盤再度連下3局，取得絕對優勢，且第5局更是屢次化解被破發的危機，驚險保發成功，不過第7局雖遭哈勒普破發，但安妮西莫娃穩住陣腳先於第9局爆發，第10局就以雙手反拍掃出致勝球，以再見破發，成功於巴黎羅蘭加洛斯寫下歷史。

哈勒普不敵安妮西莫娃吞敗。（美聯社）

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