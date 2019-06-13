NBA》AD爭奪戰越演越烈 四隊競逐中、湖人已有初步包裹

戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐奧良鵜鶘隊明星A.戴維斯（Anthony Davis）爭奪戰開打，《ESPN》透露，目前波士頓塞爾提克以及洛杉磯湖人隊兩支傳統勁旅都已經參戰。

《ESPN》報導指出，聯盟消息透露，紐奧良鵜鶘隊的籃球運營副總裁葛里芬（David Griffin），期望在選秀日前就搞定A.戴維斯的交易。

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湖人隊可能送出的包裹為「球哥」波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram），而鵜鶘與湖人隊也有機會再找第三方球隊牽扯進交易當中，並額外把湖人隊的第四順位籤給加進包裹。而普遍的消息認為湖人並不想要把庫茲馬（Kyle Kuzma）給交易出去。

塞爾提克方面則傳出了對球隊不利的消息，A.戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul）曾放話，如果A.戴維斯被交易到塞爾提克隊的話，他只會待在綠衫軍一年，2020年就會成為自由球員。不過綠衫軍依舊對網羅這位明星球員保持著興趣，期望他能成為自厄文（Kyrie Irving）投入自由市場後的下個明星球員，厄文先前曾傳出可能與杜蘭特（Kevin Durant）一同加盟紐約球隊，不過在杜蘭特受傷，下季幾乎確定整季報銷後，這項提議也幾近告吹。

此外，不只塞爾提克與湖人隊，布魯克林籃網隊以及洛杉磯快艇隊也是對戴維斯有興趣的球隊。

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