瓊斯盃》菲律賓「傭兵集團」狂電UBC 明強碰未吞敗的南韓隊

菲律賓輕鬆打，以大比分擊敗加拿大。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕菲律賓Mighty Sports坐擁不少強悍的外籍傭兵，今日在瓊斯盃靠著格雷、柏克曼、菲爾普斯、恩迪亞4大傭兵聯手斬獲82分，最終以116：87痛宰加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC），豪取4連勝。

菲律賓Mighty Sports是2016年瓊斯盃冠軍，該屆以8戰全勝封王，本屆傭兵僅剩恩迪亞還在陣中，格雷、柏克曼、菲爾普斯則是首次穿上Mighty Sports戰袍在台獻技。

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菲律賓菲爾普斯賞給加拿大薛伯德一記火鍋。（記者林正堃攝）

格雷轟進全隊最高25分及6籃板，菲爾普斯繳出20分、11籃板「雙十」成績單，擁有6年NBA資歷的柏克曼展現全能身手，攻下20分外帶9籃板、6助攻及4阻攻，「禁區大掃把」恩迪亞挹注15分、3籃板。值得一提的是，4人上場時間皆不到20分鐘，就快意率隊贏得4連勝。

加拿大薛伯德。（記者林正堃攝）

至於Mighty Sports爭冠最大勁敵是至今4戰全勝的南韓國家隊，他們今天以117：55痛宰印尼隊，其中第三節更狂轟36分，打得印軍難以招架搶下4連勝，與Mighty Sports同為本屆不敗隊伍，明日兩軍將在下午5點交手，贏家能對奪冠增添更多利多。

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