NBA》林書豪一席話 2位尼克前隊友很有感

林書豪7年前曾在尼克締造林來瘋。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪日前返台真情流露訴說目前遇到的困境，「好像被NBA放棄了」傳回美國後不斷發酵，美媒瘋狂報導，巧合的是，豪小子7年前的尼克隊友安東尼（Carmelo Anthony）和J.R.史密斯（J.R. Smith）也都還在尋覓工作，現在對這番話應心有戚戚焉。

林書豪上季隨暴龍風光奪冠，卻因季後賽上場時間受限，能力是否受青睞令外界質疑，但安東尼和J.R.史密斯處境更悽慘，兩人上次出賽已經是去年11月的事了，幾乎神隱在NBA戰場。

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林書豪與史密斯。（資料照，美聯社）

儘管安東尼的專屬訓練師布里克利（Chris Brickley）為他抱屈，認為以他的實力勝過聯盟60％以上的球員，足以配上和熱火傳奇球星魏德（Dwyane Wade）一樣的巡迴告別。

但《The Athletic》資深記者伊索拉（Frank Isola）詢問一東部球隊總管，「安東尼和林書豪誰比較有機會留在NBA？」得到令人啼笑皆非的答案，「那得看詹姆斯（LeBron James）是否有替他（安東尼）留位置。」他也補充，「如果有球隊的控衛受傷，除了李文斯頓（Shaun Livingston）之外，林書豪會是最佳選擇。」

伊索拉最後總結，安東尼在7年前是尼克一哥，林書豪卻在他受傷時竄起掀起「林來瘋」，隨即傳出兩人不合的流言，不過，現在他們的處境相同，都是失業而且不知道是否被NBA放棄。

林書豪與安東尼。（資料照，美聯社）

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