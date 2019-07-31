NBA》寫手建議勇士簽林書豪 網友一句話打臉

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪的下家到現在都還未確定，勇士隊寫手Tamryn Spruill便在《USA Today》的《warriorswire》上撰寫勇士應該簽下林書豪的兩大理由，只不過卻遭到網友在底下狠狠打臉。

Spruill的第一個理由是，30歲的林書豪可以是勇士當家控衛柯瑞（Stephen Curry）的替補，因為他在這幾年都能有著高效率的成績。另一個理由是，林書豪曾待過金州勇士隊，而他與柯瑞的信仰相同，他可以扮演好稱職的板凳領袖角色。最後Spruill認為，現在唯一的問題就是，勇士要裁掉哪個人來把林書豪給簽進來。

請繼續往下閱讀...

但這篇文章底下就有網友跳出來解釋，勇士隊目前的薪資已經到達硬上限，因此勇士不能再簽人。除非他們將鋒線麥金尼（Alfonzo McKinnie）給放棄，不然勇士根本不可能再簽人。

《Forbes》的莫瑞（Patrick Murray）的文章也證明該位網友的說法，勇士目前離薪資的硬上限只差24萬1913美元，因此他們現在一個人都不能簽，勇士目前唯一的薪資彈性就是麥金尼，這位27歲鋒線球員的合約要到一月才會被轉為全額保障，理論上來說他們可以不要他，並在交易截止日後簽下一名老將，但勇士目前鋒線上的人手不足，因此莫瑞認為勇士幾乎不可能放棄麥金尼。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法