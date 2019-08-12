籃球》勇士拚二連勝晉級 小洋將路易斯首度亮相

富邦勇士參加FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽。（圖片取自富邦勇士臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕富邦勇士以上季SBL冠軍身分，參加FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽，明天晚六點將與印度Punjab Police交手。

總教練許晉哲表示，亞冠盃資格賽採4取2的賽制，我們把目標放在前2戰，希望能全勝提早拿到複賽門票。

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本次亞冠盃資格賽勇士與印度、新加坡SAFSA和泰國Hi-Tech Bangkok City同組，進行連三天的對戰。

許晉哲透露，泰國Hi-Tech擁有主場優勢，且大名單中擁有4名洋將，無法得知比賽當天的出賽球員，變數較大，所以提醒球員前2戰是晉級關鍵。

亞冠盃採取「雙洋將」制，勇士將派出賈西亞和效力南韓KBL的控衛路易斯出征。許晉哲說，「賈西亞上季就已是我們的一員，與隊友相處融洽，磨合沒問題；路易斯則必須重新適應，他身高不高，但速度快且擅於助攻，可惜持球時間過長，與隊友的默契尚未建立，球隊也是第一次搭配小洋將，有很多地方必須整合。」

上季主戰控衛林書緯和洪志善因合約問題並未出征，勇士後場戰力拉警報，對此，許晉哲並不擔心，「我們還有賴廷恩和新加盟的林秉聖，加上洋將路易斯，輪替沒問題。」

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