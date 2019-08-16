MLB》大谷翔平展現珍貴拚勁！意外造就隊友三分彈（影音）

大谷擊球後拔腿狂奔。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊的大谷翔平今天在比賽當中展現珍貴的拚戰精神，在打出幾乎確定是必死球的滾地球後依然拔腿狂奔一壘，剛好因為對手的失誤上壘，結果下棒的阿普頓（Justin Upton）馬上開轟，打出一發三分彈。

有些球員在擊出內野滾地球後，便會「慢跑」到一壘自行判自己出局，但大谷翔平今天展現出完全不一樣的精神。大谷翔平在今天的比賽當中，第六局2人出局，一壘有跑者楚奧特時擊出二壘方向滾地球，他直接拔腿狂奔，白襪隊二壘手桑契斯（Yolmer Sanchez）在接到球後沒傳二壘封殺跑者，遲疑一下之後改傳往一壘，但此時左打的大谷已經跑上壘包，形成所有人都安全上壘的局面，桑契斯也被記了守備失誤。

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現場主播評價這個守備指出，只要大谷已經開始起跑，守備員要是有些許遲疑，就不可能讓他出局。

這個失誤也是白襪隊賽季第94次失誤，全聯盟僅次於水手隊的109次。

在大谷展現拚勁後，下一棒的阿普頓馬上於0好1壞時敲出中外野方向的三分彈，幫助球隊取得8：2領先，這場比賽最終天使隊以8：7，1分險勝。

阿普頓（中）的三分砲順利送回大谷（左）與楚奧特（右）。（今日美國）

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