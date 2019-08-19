擊劍》扯！ 長青擊劍賽捲線器全遭剪斷丟棄在裁判台

擊劍示意圖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年亞洲長青擊劍錦標賽從上週五起，一連四天在台北體育館舉行，卻不斷發生事情。開幕日當天，傳出協會阻擋選手報名參賽，引起軒然大波，今原定將進行最後一天團體組賽事，但一早協會人員到會場，卻發現所有的捲線器都被有心人士破壞。

捲線器遭有心人士破壞。（參賽選手提供）

擊劍捲線器市價約15000元，主要是用來收納和固定選手比賽身上用的電纜線。全國擊劍協會秘書長洪新志表示，「一早發現捲線器被破壞後，已經立刻向其他部門調貨，比賽並沒有延誤。但事發狀況已向警方報案，目前全案進入調查，細節不便透露。」

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捲線器連接頭全部被集中到裁判席的台子上。（參賽選手提供）

所有劍道上的捲線器連接頭，全部被集中到裁判席的台子上，顯然並非偷竊行為，是否因阻擋報名爭議，引起報復，前亞運教練透露，「我認為這是兩個不同的事件，擊劍選手或教練不可能去破壞擊劍器材，且捲線器並非單價最高的物品，歹徒犯案動機可議。」

長青擊劍錦標賽主要分為男、女子的銳劍、軍刀和鈍劍等項目，後兩日為團體賽。

遭到阻擋報名的選手何湘伶透露，協會以4月20日團體報名截止為由，拒絕受理，但4月20日僅是第一階段，第二階段繳費是6月10日完成，且國外選手是7月10日完成報名，且除了團體賽外，其它選手並未設有4月20日報名截止期限，若我們不符合程序，那為何其它選手可參賽，刻意阻擋意圖明顯。

洪新志則回應，報名程序都已在官網上公布，一切照規定行事，絕對沒有刻意阻擋。

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