MLB》拉米瑞茲12局再見紅不讓！ 阿奎諾開轟3打點成空響（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚主場迎戰紅人系列賽第4戰，兩隊正規9局戰成3：3平手進入延長賽，延長12局下半，馬林魚靠著年輕強打拉米瑞茲（Harold Ramirez ）的再見陽春砲，終場以4：3氣走紅人，避免4連戰遭橫掃的命運，這發再見轟讓紅人暴力新秀阿奎諾（Aristides Aquino）單場3打點的表現成了空響。

拉米瑞茲（圖右2）於延長12局下半敲出再見全壘打，開心跑回本壘與隊友慶祝。（美聯社）

1局上半阿奎諾就用一發兩分砲替球隊先馳得點，這發全壘打是阿奎諾在8月的第14轟，打破貝林傑（Cody Bellinger）單月13轟的國聯新秀紀錄。1局下半，馬林魚靠著貝提（Jon Berti）的陽春砲追回1分。

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紅人超級新秀阿奎諾單場3安3打點，包括1發兩分砲。（法新社）

接著馬林魚各別於5、6局下半，分別靠著狄恩（Austin Dean）和卡斯楚（Starlin Castro）的陽春砲，超前比分至3：2領先紅人。8局上半，又是阿奎諾的表現！他在兩出局一二壘有人的情況下，擊出帶有1分打點的關鍵安打，幫助紅人追平比分，使比賽進入延長賽。

延長賽直到第12局下半，首名上場的打者拉米瑞茲，在面對伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）的投球，鎖定一顆時速95英里的偏高伸卡球大棒一揮，直接把小白球送上觀眾席給球迷當禮物，最終幫助馬林魚以4：3擊退來訪的紅人，扳回一城並終止系列賽3連敗，伊格雷西亞斯因而苦吞本季第10敗。

拉米瑞茲單場雙安表現，包括一發再見全壘打。（法新社）

馬林魚先發投手Robert Dugger主投7局被敲3安失2分，另送出7張老K無關勝敗，後援2局0失分的金利（Tyler Kinley）收下本季第3勝。紅人先發投手伍德（Alex Wood）主投6局被敲6安失3分，3分都是全壘打所丟，另飆出8次三振無關勝敗。

這場勝利拿下後，馬林魚目前48勝85敗勝率僅3成65，戰績依舊在國聯墊底。紅人則是63勝70敗在國聯中區排名第4，分區戰績僅優於海盜。

Dugger投7局失2分好投，只可惜被牛棚放火敗掉勝投資格。（法新社）

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