空手道》谷筱霜、辜翠萍擊敗世界排名前二選手 同進日本K1賽銅牌戰

谷筱霜在日本奧運積分賽，打贏世界第一的日本選手宮原美穗，打進銅牌戰。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕爭取奧運空手道參賽門票，先後獲亞運金牌的辜翠萍和谷筱霜，今天在日本K1奧運積分賽，分別擊敗世界排名第2的土耳其選手艾帕普魯和世界排名第1的日本好手宮原美穗，同時進入銅牌戰（積分賽有兩個銅牌），將在週日爭奪銅牌，若能奪牌將會讓兩人的積分大增。

來自南投縣布農族的空手道國手辜翠萍和谷筱霜，各是2014年亞運和 2018亞年的空手道金牌得主，兩人都出身旭光高中空手道隊，為拿到奧運參加資格，努力打在多個國家舉辦的奧運空手道積分賽，希望能搶到奧運賽的參賽資格。

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今年還未在積分賽奪牌的師姊妹，今天同時在日本K1奧運積分賽打進銅牌戰，而最讓她們啟蒙教練興奮的是兩人各打敗世界排名第二和第一的好手，谷筱霜繼亞運之後，今天第二度打贏世排名第一名日本好手宮原美穗，而辜翠萍則打敗世界排名第二的土耳其名將艾帕普魯，都將在週日各自爭奪銅牌。

兩人的啟蒙教練廖德蘭表示，打贏世界排名第一和第二的高手，對辜翠萍和谷筱霜非常有鼓勵作用，而若能奪下銅牌，可讓兩人的積分大增。

黃泰吉教練也說，目前文姿云、辜翠萍和谷筱霜3人都很認真搶奧運參賽資格，最好的狀況就是希望可以搶到兩張參賽門票。現在幾個有望進奧運空手道項目的國家，都在搜集台灣的情報，因此對於選手出賽的策略都還不能曝光。

辜翠萍今在日本奧運積分賽，打贏世界第二進銅牌賽。（資料照，黃泰吉提供）

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