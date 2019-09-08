鐵人三項》前總統馬英九誇讚林書豪頭腦靈光 自認「虎父犬子」

前總統馬英九挑戰宜蘭梅花湖半程鐵人賽。（鐵人三項協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕繼去年梅花湖和今年5月春季賽之後，69歲的前總統馬英九雖然9月1日才剛挑戰完日月潭國際萬人泳渡，但今天又再度挑戰宜蘭梅花湖半程鐵人賽，最終2小時0分48秒第三度完賽，展現鐵人般的體力和意志力，而馬前總統賽後還透露，「卸任以來的3年4個月，我每天固定運動6、7公里，已經累積到8400公里！」

前總統馬英九的路跑和耐力一向都非常著名，但從去年首度挑戰梅花湖鐵人三項賽後，愈來愈喜歡上這項高難度的比賽。

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「這次的水質又比上一次更好！」馬前總統賽後也顯的精神奕奕，他說：「我每天保持持續運動，游泳1公里、路跑2公里、騎自由車3公里，長期運動真的有很多好處，第一、可以避免心血管疾病；第二、可以保持身體強健耐久；第三、運動的會分泌「腦內啡」，會讓人有「愉悅感」，看事情也會有更聰明的角度。」

馬前總統還透露，「我雖然國、高中都在踢足球，但父親其實更是一位田徑好手，小學記得他專攻100、400公尺，而且還一度被選上湖南省隊，但可惜當時因內戰而結束，跟父親比起來我真是『虎父犬子』了。」

前總統馬英九挑戰宜蘭梅花湖半程鐵人賽。（鐵人三項協會提供）

馬前總統也對於外界對運動員都有「四肢發達、頭腦簡單」的觀念覺得不以為然，他說：「像是NBA林書豪，他要何時出手，要切入或帶球到什麼地方等等，其實都需要在高速運作時間內做出判斷，運動員的頭腦可一點都不簡單啊！」

馬前總統也透露從總統卸任下來後已經3年又4個月以來，天天都維持三項運動的習慣，總里程數已經達到8400公里（台灣繞一圈大約1000到1250公里），有媒體問他到梅花湖鐵人的挑戰會到何時？他半開玩笑的說：「只要我還活著就會來！」

宜蘭梅花湖半程鐵人賽。（鐵人三項協會提供）

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