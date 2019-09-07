鐵人三項》超狂「9分多鐘」！ 「肉肉少女」從頭領先到尾輕鬆封后

男、女標準賽菁英組冠軍林威志（左）、郭家齊。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽昨登場，首日進行小鐵人、鐵搭檔、標準賽和接力賽等項目，眾所矚目的標準賽菁英男、女子組，最終由同門師姊弟「肉肉少女」郭家齊和「神奇小威」林威志摘下桂冠，兩人接下來也將積極爭取奧運積分，期盼能站上東京奧運的舞台。

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽也是明年寧波、大阪、香港亞洲盃選拔賽和潛力選手移地訓練的選拔賽，除了剛服完役的張團畯外，其他台灣主要菁英鐵人三項選手全部到齊，

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鐵人標準賽在下午舉行，選手皆洗了「三溫暖」，開賽一個小時艷陽高照，之後下起滂沱大雨，郭家齊透露，「鐵人比賽通常在一早舉行，生涯首次在中午出賽；游完泳接自由車時，因天氣炎熱體力透支，所幸大雨降溫，拯救了我。」

女子菁英冠軍郭家齊。（記者廖聿偉攝）

2018年雅加達亞運鐵人三項獲得混合接力第5名、個人第8名佳績的郭家齊，實力超群，從游泳就獨居領先，三項都跑出女子最佳成績，最後以2小時04分02秒輕鬆封后，比居次的謝汶娟快了多達9分20秒。

郭家齊2月因韌帶撕裂傷，超過3個月完全無法跑步，只能加強游泳和自由車項目。

菁英男子組競爭激烈，林威志在游泳項目領先群雄，但自由車項目在最後5公里被追擊小組于威凱、吳承泰和陳政豪趕上，最終靠跑步決勝負。林威志策略成功，第一圈就加速甩開對手，破壞追擊者的節奏，最終以1小時55分40秒完賽，生涯二度稱霸梅花湖。

女子菁英組謝汶娟拿下第二完賽後體力不支。（記者廖聿偉攝）

女子菁英冠軍郭家齊。（記者廖聿偉攝）

男子菁英組冠軍林威志。（記者廖聿偉攝）

男子菁英組冠軍林威志。（記者廖聿偉攝）

男、女標準賽菁英組冠軍林威志（左）、郭家齊。（記者廖聿偉攝）

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