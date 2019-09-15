將默默無聞台東大學棒球隊推向全國8強 高克武獲體育推手獎

台東大學棒球隊總教練高克武獲體育推手獎。（記者黃明堂攝）

［記者黃明堂／台東報導］台東大學棒球隊總教練高克武致力培棒球人才，獲教育部體育署108年度體育推手獎推展類金質獎。

台東大學103學年成立棒球隊，短短的幾年間，從公開二級挺進公開一級，今年更站穩全國前8強，亮眼的成績，讓大家無法忽視這支黑馬強棒隊伍，從沒沒無聞到讓人眼睛為之一亮，這背後最大推手，非總教練高克武教練莫屬。

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校方說，高克武是台東土生土長的子弟，最早效力於馬蘭棒球隊，1972年獲選第20屆世界盃棒球錦標賽中華成棒代表隊；1973年獲選第一屆洲際盃中華成棒代表隊。曾擔任中華職棒三商虎隊教練。

校方說，1995年職棒風氣正盛時，高教練毅然辭去三商虎教練一職，回到故鄉推展棒球運動，秉持著「自律和管理是成功關鍵」的精神，不僅教導學生打球，更教會他們生活態度。

1996年至2001年間，指導成功商水棒球隊，連續6年名列全國前8強，並在88學年度榮獲全國第二名的佳績，近年來，高克武教練率領東大棒球隊，奪下「2017年東岸聯盟U18棒球邀請賽」及「105學年度全國大專院校棒球運動聯賽冠軍」，並連續兩年指導選手成功加入中華職棒。

今年台灣三級棒球國家隊中，有7位教練是高克武的學生，為台灣奪下兩座世界冠軍；看著昔日子

高克武已經70歲仍然身手矯健，他說，只要學校需要他，他一定會堅守岡位，一直教到不能教為止！

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