全運會》划船成績出爐 南投4金3銀4銅、汪明輝8連霸第一人！

南投縣划船選手汪明輝在全國運動會中，締造8連霸新紀錄，難能可貴。（記者謝介裕翻攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕 2019全國運動會在桃園展開，其中，率先登場的划船項目成績揭曉，南投縣獲得4金3銀4銅佳績，不但是唯一非6都奪得金牌的縣市，選手汪明輝更創下單人雙槳、雙人雙槳2項8連霸的新紀錄，讓南投鄉親與有榮焉也雀躍不已﹗

此次全運划船比賽在桃園石門水庫阿姆坪水域進行，且從21日起至24日完賽，單就金牌成績而言，台北5金、南投4金、新北3金、桃園2金、台中1金、台南1金，南投排名第2名，也是唯一非6都奪金的縣市，更顯得難能可貴。

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南投縣划船選手表現優異，在全國運動會划船項目獲得4金3銀4銅佳績後，也一起開心合照。（記者謝介裕翻攝）

南投縣體育會總幹事洪銘惠指出，全國運動會每2年舉辦1次，南投划船隊選手汪明輝從就讀水里商工成為學校划船校隊選手以來，便專注在單人雙槳、雙人雙槳2項比賽，且已雙雙締造7連霸的紀錄，此次第8次參賽，能否奪冠?也成為各界關注的焦點。

不過，汪明輝仍克服心理壓力，並再度展現高超的技巧，如願包辦這2項賽事冠軍，完成史無前例的8連霸新紀錄。

南投縣划船選手汪明輝（中），在全國運動會中締造8連霸新紀錄後，南投縣體育會總幹事洪銘惠致贈紅包獎勵。（記者謝介裕翻攝）

洪銘惠進一步表示，水里、魚池及埔里是南投縣內培訓划船、輕艇等水上項目的重點地區，從水里國中、水里商工迄暨南大學都有划船隊，如今在全運會優異的表現，顯見「船艇3級培訓計畫」，已有具體成果，也期許選手們在未來的比賽能再接再厲，為自己也為南投家鄉爭光。

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