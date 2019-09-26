中職Live》詹子賢三分彈炸裂！ 統一 0：3 兄弟

第二局

2上，高國慶二壘滾地安打上壘，江亮緯飛球出局，黃恩賜遭到三振，林祐樂打擊時楊志龍兩度暴投，高國慶跑上二壘後再上三壘。林祐樂滾地出局，三出局。

第一局

1下，吳東融敲出右外野飛球，張偉聖發生失誤讓打者上二壘，岳東華敲出三壘方向安打，一、三壘有跑者，詹子賢敲出左外野方向三分彈，統一 0：3兄弟。林智勝敲出左外野方向二壘安打，張志豪敲出左外野飛球被接殺，陳子豪選到保送上壘。彭政閔敲出滾地球，陳子豪出局，黃恩賜因為漏球沒能完成雙殺。黃鈞聲遭觸身球擊中形成滿壘。王勝偉遭到三震，三出局。

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1上，林靖凱滾地出局，蘇智傑站著不動被三振，陳鏞基中間方向安打上壘，鄧志偉飛球出局，三出局。

賽前

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨日擊敗統一獅，下半季封王魔術數字來到5，今天將繼續與統一獅進行對決，兄弟先發派出楊志龍對上統一先發潘威倫，這也將是「嘟嘟」潘威倫與「恰恰」彭政閔中職生涯最後一次對戰，兩人生涯一共對戰180打數，彭政閔擊出69支安打、6支全壘打，打擊率高達3成83。

中信兄弟先發打線：

吳東融 , 2B

岳東華 , 3B

詹子賢 , LF

林智勝 , 1B

張志豪 , CF

陳子豪 , RF

彭政閔 , DH

黃鈞聲 , C

王勝偉 , SS

先發：楊志龍

統一獅先發打線：

林靖凱 , 2B

蘇智傑 , LF

陳鏞基 , 3B

鄧志偉 , DH

高國慶 , 1B

江亮緯 , CF

黃恩賜 , SS

林祐樂 , C

張偉聖 , RF

先發：潘威倫

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