中職Live》詹子賢三分彈炸裂！ 統一 0：3 兄弟

第二局
2上，高國慶二壘滾地安打上壘，江亮緯飛球出局，黃恩賜遭到三振，林祐樂打擊時楊志龍兩度暴投，高國慶跑上二壘後再上三壘。林祐樂滾地出局，三出局。
第一局
1下，吳東融敲出右外野飛球，張偉聖發生失誤讓打者上二壘，岳東華敲出三壘方向安打，一、三壘有跑者，詹子賢敲出左外野方向三分彈，統一 0：3兄弟。林智勝敲出左外野方向二壘安打，張志豪敲出左外野飛球被接殺，陳子豪選到保送上壘。彭政閔敲出滾地球，陳子豪出局，黃恩賜因為漏球沒能完成雙殺。黃鈞聲遭觸身球擊中形成滿壘。王勝偉遭到三震，三出局。
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1上，林靖凱滾地出局，蘇智傑站著不動被三振，陳鏞基中間方向安打上壘，鄧志偉飛球出局，三出局。
賽前
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨日擊敗統一獅，下半季封王魔術數字來到5，今天將繼續與統一獅進行對決，兄弟先發派出楊志龍對上統一先發潘威倫，這也將是「嘟嘟」潘威倫與「恰恰」彭政閔中職生涯最後一次對戰，兩人生涯一共對戰180打數，彭政閔擊出69支安打、6支全壘打，打擊率高達3成83。
中信兄弟先發打線：
吳東融 , 2B
岳東華 , 3B
詹子賢 , LF
林智勝 , 1B
張志豪 , CF
陳子豪 , RF
彭政閔 , DH
黃鈞聲 , C
王勝偉 , SS
先發：楊志龍
統一獅先發打線：
林靖凱 , 2B
蘇智傑 , LF
陳鏞基 , 3B
鄧志偉 , DH
高國慶 , 1B
江亮緯 , CF
黃恩賜 , SS
林祐樂 , C
張偉聖 , RF
先發：潘威倫