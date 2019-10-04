跨領域運動員大集結 同台分享冠軍光環艱辛歷程

賽車美少女 - 陳映瑜Betty Chen。（STARFiSH提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕成立17年來的知名行銷團隊STARFiSH agent，昨舉辦跨界運動職人聯合記者會，美國UFC明星選手史威克（Mike Swick）首度來台為本活動站台，與台灣賽車教父陳俊杉、AAI車隊賽車手陳映瑜、全球華人最年輕劍道範士八段吳重山、哈雷改裝車世界冠軍葉韋廷、快艇衝浪雙冠軍母女檔陳美彤與12歲陳宥蓁、國際馬術總會第八分區主席黃啟芳、70歲瑜珈老師陳冬蓮等一同出席。

跨領域的運動員難得同台，也分享冠軍光環背後艱辛歷程。陳俊杉表示 :「賽車是一項專業，同時又有些封閉的運動，透過專業的宣傳與行銷，才能讓更多人認識賽車運動。」

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吳重山則說 :「劍道之道在於”煉心”二字，透過修煉劍的理法形成完美的人格，劍道的精神”十年磨一劍”展現的是劍道的持之以恆與不懈的追求。」

全球華人最年輕劍道範士八段吳重山。（STARFiSH提供）

快艇衝浪冠軍陳美彤表示 :「轉戰選手三年多，從沒想過滑水的興趣能帶領我站上國際舞台，真心熱愛這項運動，也期盼接下有更多元的機會，讓大眾更認識我所愛的運動，激起不一樣的火花。」

快艇衝浪冠軍選手陳美彤。（STARFiSH提供）

黃啟芳認為:「人生中最快樂的事之一，莫過於與大家分享喜歡的興趣與活動。騎馬長期被標榜是一個貴族運動。但是除此之外，只有少數人知道馬術運動也是唯一男女選手一起比賽的奧運。這運動除了展現人與動物最真誠的互動之外，更能拉近親子關係。與其說他是一種運動不如說它也可以是一個 lifestyle （生活態度） 。」

執行總監于長君表示:「這些運動員和職人都是我的好友兼人生導師，在他們身上我學習到什麼是真正的運動家精神，更獲得了一種使命感，好的態度要繼續推廣給下一代的年輕人學習，讓台灣的運動職人站上國際舞台，嶄露台灣的運動實力，期望日後能帶領大家開拓嶄新運動世界觀。」

AKA Thailand創辦人 - Mike Swick麥可斯維克。（STARFiSH提供）

台灣賽車教父陳俊杉。（STARFiSH提供）

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