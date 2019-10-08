晴時多雲

洋基橫掃雙城率先晉級美聯冠軍戰 今日MLB戰績

2019/10/08 13:10

洋基今以5：1擊敗雙城，拿下系列賽3連勝橫掃雙城，率先晉級美聯冠軍戰。（今日美國）

太空人3：10光芒

勇士4：5紅雀（10局）

道奇1：6國民

洋基5：1雙城

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