足球》一日全國三地開踢 幼兒足球正夯

新北市活動盛況。（迷你足球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「108年度國民小學迷你足球賽」自迷你足球協會積極推廣以來逐漸受到各縣市的重視，今日分別在新北、雲林、台東三地同時開踢且報名隊數多達近百隊以上，平均將近有1000個家庭同時享受幼兒足球帶來的天倫樂。

旅外新門神潘文傑為新北市開球

新北市的賽場位於中和的自強國小，前幾天才與香港超級職業聯賽冠軍球隊簽約嘉明的國家門神潘文傑也蒞臨現場，潘文傑是受到新北市中和自強國小教練黃義翔的邀請前來開球，同時也是因自強校友的潘文傑在致詞時說到，「很榮幸能以校友身份獲邀出席這次活動，小學三年級開始踢足球時環境及設備很簡單，不像現在有這麼好的場地及環境，希望小朋友能珍惜，保持對足球熱情，一定會有好成績，只要不放棄，機會永遠都在。」

這是新北市首次舉辦迷你足球賽事，以往只能過河前往台北市參賽，現在新北市也有屬於自己城市舉辦的迷你足球賽事，所有的參賽的小朋友與家長非常開心能參賽，並且期盼將來能多在新北市舉辦專屬小朋友的足球比賽。

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旅外門將潘文傑致詞。（迷你足球協會提供）

台東偏鄉耕耘有成 參賽熱度持續增溫

台東地區在去年的「學校足球建設工程」計畫時有16支隊伍參賽，今年的「22 縣市・全國主場」的六年計畫報名隊伍22隻，足足增加了6隊之多，顯見足球人數增加許多，在今天的比賽開場時，提供場地的台東市豐里國小蔡見明校長在致詞中提到，迷你足球是一項很「迷人」的足球運動，這次比賽的設計是孩子人人有獎拿，每位孩子都會拿到比賽的獎盃及獎狀，對各位家長來說，都是孩子成長過程中的珍貴記錄，另外，充氣式的球場又酷又炫，現場拍下的照片，一定會是你們珍貴又難忘的回憶！因此校方及家長都很願意支持小朋友學習足球，也希望小朋友能從學習的過程中體驗足球帶來滿滿的回憶與歡樂。

台東幼兒足球比賽。（迷你足球協會提供）

小朋友進球後開心揮舞雙臂。（迷你足球協會提供）

家長跟著小孩歡呼。（迷你足球協會提供）

雲林致力開拓足球沙漠

雲林地區算是足球沙漠，當地最具代表的球星當數已退役的前女足國腳 - 廖櫻灣，據雲林縣足委會總幹事廖育韋表示，雲林這二年才開始接觸幼兒足球，師資及教練均嚴重不足，民眾平常也甚少接觸足球運動，希望這次藉由「22 縣市・全國主場」的迷你足球賽事能吸引更多雲林鄉親家長真正體驗幼兒足球帶來的樂趣。

來自台中大里世紀幼稚園的小朋友李安晴，從2歲包尿布開始就跟著5歲的哥哥踢足球，只要是家裡能踢的東西安晴絕不放過，在球場上她可能是最嬌小瘦弱的，但是拼勁及熱情卻是遠遠超過其他小朋友，即便被絆倒或是被對手意外架拐子她也絕不會放棄任何持球的機會，安晴跟哥哥一樣都把能上場的機會當做是一種榮耀與驕傲，也因為這足球魂讓安晴的父母相當放心讓她在場上奔馳。以往他們以為充氣式氣墊場地感覺很小無法滿足小孩子跑跳的範圍，實際體驗後才發現場地既安全又能讓每位小朋友都能盡情享受到足球的樂趣，許多中部地區的家庭也因為足球而更增加親子間相處的樂趣。

安晴（左）拚勁十足。（迷你足球協會提供）

安晴（前排左一）與家人。（迷你足球協會提供）

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