詹姆斯大三元、A.戴維斯轟34分助湖人喜收5連勝 今日NBA戰績

詹姆斯今天繳出25分、10顆籃板和11次助攻的大三元表現，再加上A.戴維斯砍進34分、4抄截和2阻攻的表現，終場湖人以112：107擊敗雷霆勇奪5連勝，12勝2敗的戰績穩居全聯盟第一。（美聯社）

勇士114：95灰熊

拓荒者104：115鵜鶘

太陽116：120國王

雷霆107：112湖人

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