MLB》美國隊12強重砲為首！ 農場10大三壘新秀出爐

波姆。（圖片取自大聯盟推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟昨日公布30隊農場10大三壘手，入選美國隊12強的費城人三壘大物波姆（Alec Bohm）成為了此次榜首，同時他也是最佳打擊、以及最高天花板的得主。

這份榜單的前三名在今年有巨大的變動，因為去年百大新秀榜首、三壘第一名的藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），第二名紅人隊的的森索（Nick Senzel）與第三名勇士隊的萊利（Austin Riley）全數畢業。去年第10名的紅襪隊查維斯（Michael Chavis）也畢業並在大聯盟敲出了18發全壘打。

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去年的排行榜，2018年選秀會上的球員有3人入選，而今年的排行榜同樣也有3名2019年選秀會上的球員入選，分別是：榮格（Josh Jung）、巴蒂（Brett Baty）與霍斯（Kody Hoese）。

10大農場三壘手名單如下：

1.波姆（Alec Bohm）（費城人）

2.海伊斯（Ke'Bryan Hayes）（海盜）

3.瓊斯（Nolan Jones）（印地安人）

4.戈爾曼（Nolan Gorman）（紅雀）

5.榮格（Josh Jung）（遊騎兵）

6.巴蒂（Brett Baty）（大都會）

7.達爾貝（Bobby Dalbec）（紅襪）

8.印帝亞（Jonathan India）（紅人）

9.托羅（Abraham Toro）（太空人）

10.霍斯（Kody Hoese）（道奇）

10大農場三壘新秀出爐。（圖片取自大聯盟推特）

以下為各比項最佳人選（括號為分數）：

打擊：波姆、海伊斯、榮格（60）

波姆是費城人在2018選秀會上第三順位選進的球員，他在第一個職業的完整賽季就升到了2A，去年他的三個小聯盟合計的打擊三圍是.305/.378/.518，敲出21發全壘打，並在秋季聯盟持續繳出好表現。

波姆去年入選12強美國隊。（資料照，法新社）

海伊斯在首個3A的完整賽季的進攻表現稍微退化，但22歲的他在5個小聯盟賽季，累積461場比賽還是留下2成79的打擊率。

榮格是遊騎兵隊在2019年選秀會上首輪第八順位選進的新秀，他被視為該屆打擊相當出色的打者之一。他今年在1A累積40場出賽，留下.287/.363/.389的打擊三圍。這三人在控制好球帶上的能力都被球探所讚許，他們也能夠將球打向球場上的任何地方。

力量：瓊斯、戈爾曼、達爾貝（60）

瓊斯在第一個職業賽季就敲出19發全壘打，去年他累計敲出15轟，在季中他被升上2A後於49場比賽敲出了8發全壘打。球探認為他在打擊上展現的耐性、揮棒速度與有力的揮棒，能在逐漸成熟後轉換成30發以上的全壘打。

戈爾曼是2018梯的選秀會上力量最棒的球員，他在首年就轟了17發全壘打，第一個完整的職業賽季敲出15轟。達爾貝是這三人當中打擊最成熟的長打者，自2018年開起他的職業賽季來，達爾貝已經敲了59發全壘打，球探也不擔心他無法將這樣的表現轉換到大聯盟賽場上。

瓊斯。（圖片取自大聯盟推特）

跑速：海伊斯（55）

他是這個榜上唯二擁有平均以上跑速（50）的球員（一般來說三壘手的速度都不會太快），優秀的跑壘直覺讓他水準之上的跑速能在壘包間發揮影響力，他在小聯盟的有著78.6%的盜壘成功率，嘗試84次盜壘成功了66次，連續三年都有雙位數以上的盜壘成功。

臂力：達爾貝（65）

達爾貝在大學三年的生涯，曾擔任投手並投了194.2局，他的速球球速座落在90英哩出頭，這樣的臂力也讓他在三壘熱區能丟出如加農砲一般地傳球，同時他也被視為一個很夠水準的防守者。

守備：海伊斯（65）

海伊斯連續兩年都被選進小聯盟的最佳防守陣容，他在331場的職業比賽終只發生了17次的失誤，守備率9成74。他在2017至2019年都拿下小聯盟三壘金手套獎，是史上第二人。

海伊斯有著驚人的防守功力。（圖片取自大聯盟推特）

最高天花板：波姆

球探認為波姆的打擊天分可能相當特別，他在進職業後能同時保持著優秀的打擊率又能開轟，他在前125場出賽的累積打擊三圍為.293/.368/.474，還有21發全壘打與30支二壘安打。球探相信他在學習如何面對更高階的投手，學習如何持續地打爆小白球後，他能夠展現更多的力量天賦。目前波姆已經能夠良好地掌控自己的好球帶，並能打出強勁地反方向擊球。

波姆的防守問題比他的進攻還要大上許多，他最終很有可能會成為一壘手，不過目前他已經有著足夠勝任三壘這個位置的火力了。

最高地板：海伊斯

海伊斯的守備能力，讓他有機會在登上大聯盟後馬上成為金手套獎的潛在候選人，他的打擊技巧也隨著小聯盟的爬升而提高。他還有一些值得期待的力量潛能可以開發，如果他能將這些能力都發揮到極致，未來他可能會不只是個具有天賦的防守球員。

達爾貝。（圖片取自大聯盟推特）

最佳新秀候選：達爾貝

在這份名單中有半數的球員預期都會要到2020年才能登上大聯盟，達爾貝有著更多高層級的小聯盟經驗，同時還有相當驚人的力量，他有機會為自己打出上大聯盟的機會，春訓時他有可能與去年新秀查維斯（Michael Chavis）一起競爭先發一壘的位置。

最快竄升：托羅

托羅在2019年還不在太空人隊的新秀前30名中，最終他在球季結束後竄升到第五名，並成為這份名單中的第九名。這位23歲兩打三壘手在2A與3A繳出.324/411/.527的打擊三圍，有著52隻長打，在登上大聯盟的25場比賽中留下0.688的攻擊指數。

最低出身：托羅

托羅是這份名單中唯二不在首輪的球員，他在2016年被太空人隊以第五輪選進，並用25萬美元將他給簽下。

托羅。（圖片取自大聯盟推特）

最需要證明自己：印帝亞

2018年首輪第五順位被選進的印帝亞，在首個完整賽季繳出了還可以的成績，他在2個層級中打出.259/.365/.402的打擊三圍與11發全壘打，但他整體缺乏一致性，而且他在秋季聯盟的表現並不佳。不過紅人隊還是相信他在打擊上的天分，並將他去年的掙扎歸咎於手腕的傷勢。今年將會是他沒有傷病疑慮的一年，印帝亞將有機會把他在球探報告上展現的天分轉化為實際的打擊數據。

值得注意：文托斯（Mark Vientos）（大都會）

文托斯是2017年選秀會上第二輪被選進的球員，6呎4吋的他有著出色且有力的揮棒速度與身體素質。他上個賽季於1A敲出12發全壘打，他上半季表現不佳，到了下半季表現逐漸加溫，最後52場他打出了2

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