棒球》撿了一天球棒 陳瑞振樂於當兄弟家族的「小弟」

陳瑞振與陳瑞昌兄弟。（記者張嘉明攝）

〔記者倪婉君／龍潭報導〕自從2014年離開兄弟之後，陳瑞振經過龍潭棒球場好幾次，但這裡變身為名人堂花園大飯店園區之後，他是第一次進來，心情格外開心，也樂於當兄弟象這個大家族的「小弟」。

「兄弟的凝聚力就是很好，我們的感情很深，今天就是回家的感覺。」談起洪家，陳瑞振仍是心懷感激，他認為洪家的行事風格就是低調、厚道，「我只能說他們厚道，寧願自己吃虧，都沒關係。」

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因此當洪騰勝號召退役球星來打軟式棒球賽，昔日兄弟創隊元老或傳奇球星，如江仲豪、李文傳、李居明、洪一中、陳義信等人都齊聚一堂。李居明就算已久未打球，並未上場，他仍跟著隊友一起圍圈，聆聽洪騰勝說話，展現昔日「兄弟精神」。

45歲的陳瑞振儘管曾任兄弟教頭，他在這些賢拜裡面是「最菜」的，他說：「你看我今天撿了一天的球棒，因為在這裡面，就我和曹竣崵、吳俊億最菜，其他都是大哥哥，在這個兄弟家族中，我是最小的，這是很強烈的感覺。」

今天陳瑞振也未穿上以往的招牌17號，他指著前方的陳義信說：「因為今天有學長在，所以我今天穿『加倍』的背號（34號）。」

陳瑞振。（記者張嘉明攝）

陳瑞振與洪一中同隊出賽。（記者張嘉明攝）

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