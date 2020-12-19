棒球》為了接洪騰勝的球 洪一中挖出「生菇」的陳年手套

「職棒之父」洪騰勝擔任先發投手、當今中職最多勝教頭洪一中蹲捕。（記者倪婉君攝）



〔記者倪婉君／龍潭報導〕由「職棒之父」洪騰勝號召的「中職退役明星球員棒球賽」，今天熱鬧開打，重點戲之一就是由已高齡82歲的洪騰勝擔任先發投手、當今中職最多勝教頭洪一中蹲捕；洪一中為了這場比賽，還挖出已經「生菇」（台語，意指發霉）的陳年手套，接完洪董事長的球之後，他再三讚嘆：「真的很準!」

「洪董事長的球真的很準，那個好球率，比杜福明還高，我沒騙你!」明年將滿60歲的洪一中，過去是兄弟象的當家捕手，他今天第一次接洪騰勝的球，忍不住一再讚嘆控球真的精準。

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洪騰勝儘管年事已高，但長年都有在打軟式棒球，今天又投又打，就展現「二刀流」氣魄，而洪一中今天也重操舊業、蹲了三局，「洪董事長知道要用多少力，可以丟到那個點，差不多就在那個高度，都不會偏差。」

只是為了今天蹲捕，洪一中原本還煩惱自己沒有手套怎麼辦，昨晚和老婆一起找出陳年手套，他笑著對媒體說：「你們看，都『生菇』了，還要擦一擦才能用。」

過去在兄弟象時期，洪一中就和隊友在龍潭棒球場春訓，今天重返這個球場打球，他說：「真的很開心，而且這跟一般那種OB賽不同，今天是由董事長號召，幾乎每個人都到了，不像其他OB賽，可能有些人就比較沒出現。」

洪一中帶著簽名老手套上陣。（記者張嘉明攝）



洪一中為了這場比賽，還挖出已經「生菇」的陳年手套。（記者倪婉君攝）



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