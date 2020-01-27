沒有陳際塘 就沒有中職阿甘

王建民（資料照）

■記者羅志朋／專訪

王建民在2000年加盟美職洋基。（資料照）

陳際塘深刻了解場上執法的辛苦，他也為中職裁判發聲，希望球迷多以鼓勵代替責備。（陳際塘提供）

陳際塘（穿藍衣者）大力奔走，創立秀峰中學棒球隊，圖為他正在與秀峰球員勉勵講話。（陳際塘提供）

陳際塘有國家級裁判證。（陳際塘提供）

陳元甲（資料照）

黃佳安（資料照）

中職資深裁判蘇建文入行28年，去年球季完成職業生涯3000場執法，史上第一人；陳際塘在業餘球界當裁判30多年，執法數千場賽事，足跡踏遍全台棒球場，為國內極具代表性裁判，他的故事，一塊兒來聆聽。

陳際塘（後排中）年輕時帶隊去日本參加棒球營，前排中為前大聯盟名將漢克阿倫。（陳際塘提供）

陳際塘（前排右二）過去經常在國內業餘比賽執法。（陳際塘提供）

2002年蔡仲南捐出勝投獎金，回饋母校秀中棒球隊。（資料照）

陳際塘投身業餘球裁判30多年，直到幾年前不再執法，轉任學生棒球聯盟技術委員，他謙稱自己到現在還不認識「棒球」。（記者羅志朋攝）

前興農牛投手蔡仲南出身秀峰中學，秀中也為了他，找上陳際塘創辦棒球校隊。（資料照）

■獲選職棒元年裁判 卻又婉拒洪騰勝

陳際塘就讀致理商專加入棒球隊，並參加乙組球隊，受名教練彭文敏、陳潤波指導，有球底的他退伍後因緣際會在業餘比賽擔任裁判，初期多靠自己摸索，多年後在棒委會研習營上課，才有系統化執法知識。

乙組師承陳潤波

執法業餘逾30年

陳際塘透露，為強化本職學能，他在客廳、房間、廁所、辦公室和車子各放一本棒球規則，有空就拿來翻閱，收集一本厚厚剪報，每則新聞都是重要判決，藉此融會貫通，「後來剪報放車上被偷走，我氣死了，這比錢還重要。」

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人生數十載，陳際塘開公司做生意，假日幾乎泡在球場站裁判，野球魂上身，經驗、聲譽累積，後來拿到國家級裁判證，曾在國際賽執法。

見識一場30次保送

原來是神魔大戰

陳際塘回憶道，有一次國中軟式棒球賽，台東卑南對戰新生他站主審，兩隊投手加起來快30次保送，非常離譜，懷疑自己好球帶判決是否有問題，「原來有一隊請巫師作法，另一隊迎來神明對抗，投手控球竟大受影響，有夠邪門。」

還有一次金龍旗青棒賽高苑對南英，高苑教頭蔡啟生不滿好球帶判決竟出手毆打主審，一壘審陳際塘看傻了眼，連忙衝上前制止已來不及，蔡啟生遭驅逐出場並禁賽兩場，由林振賢暫代兵符，陳際塘記憶猶新。

1990年中華職棒創立，籌備期間聯盟招兵買馬，陳際塘應徵裁判，「職棒之父」洪騰勝親自面試，面談後洪騰勝叫他明天直接來上班，他說，「當時我開公司，總不能關掉直接來職棒當裁判吧，只好婉拒，不覺得可惜啦。」

陳際塘認為，職棒裁判壓力大，每天都不知道有沒有明天，不管業餘或職業失誤犯錯難免，若誤判扣薪合理，但因此丟了工作可不行，「中職裁判已是國內最Top，如果把他們全部fire，業餘裁判沒人能取代，球迷應用鼓勵代替批評。」

8月陳際塘將滿70歲，由於年事已高加上心臟曾動刀，幾年前已不再執法，轉任學生棒球聯盟技術委員，他說，「當初在致理打球，一踏進棒球圈就是50年，到現在我還不認識它，學問真的太深奧。」

■ 為了蔡仲南 創立秀峰中學隊

如果沒有陳際塘，就沒有「阿甘」蔡仲南，這說法絕非虛言。陳際塘曾任汐止棒委會總幹事，他說，「我女兒和阿甘、黃龍義是汐止國小同班同學，畢業後榮工（溪崑青少棒）找黃龍義，沒找阿甘，當時他身高不到150公分。」

阿甘升上沒棒球隊的秀峰中學，跑去找體育組長吳宗輝要求組隊，吳宗輝找陳際塘幫忙，陳際塘大力奔走，找錢、找場地和教練，終於艱辛創立，阿甘得以延續球員生涯，陳際塘說，「如果秀峰沒球隊，就沒有後來的阿甘，這球隊也可說是為阿甘而生。」

秀峰青少棒招生，第一天來100多人，操到第3天只剩十幾人，陳際塘說，「阿甘練球很認真，假日都會自主訓練，一心一意只想打球，國三長到177公分，愈投愈好。」

阿甘後來進北體，1999年亞錦賽大戰松坂大輔一戰成名，2002年加盟興農牛奪新人王，簽約金600萬元至今仍是中職紀錄。

陳際塘透露，阿甘在秀峰青少棒有位很好的捕手搭檔，體格、臂力、腳程都好，但該球員父親不讓他繼續打球，非常可惜，如果兩人一起進北體，相信阿甘會投得更好。

■練就球探眼 承認對王建民看走眼

陳際塘在業餘球界執法30幾年，看過無數球員，最令他意外的球員是王建民。

王建民就讀建興國中即長到180公分，有一次在新生公園比賽，陳際塘看到開幕典禮王建民掌旗驚為天人，就對建興教練說，「這少年仔不錯喔！」該教練冷回，「只能丟1局啦，再來球就亂飛了。」比賽開打的確如此。

王建民升上榮工，陳際塘說，王建民高一、二還好，高三就不一樣了，投球有模有樣，但稱不上頂尖，後來洋基用201萬美元簽約金網羅，他嚇一大跳，懷疑有這價值嗎？畢竟王建民天分不如曹錦輝、郭泓志。

結果王建民成就讓陳際塘跌破眼鏡，在洋基連兩年19勝，大聯盟累計68勝台將第一，他說，王建民能有此成就，除了努力，重要的是出國前沒受大傷。

陳際塘感嘆，他看過很多年輕好手學生時期被操壞，後來走下坡，反倒不少現在職棒發光發熱的球員，三級棒球時期沒沒無聞。

陳際塘深刻感受「高手在民間」，他表示，有一次站裁判看到台中一中的中外野手身高190公分，長傳本壘不落地，臂力超強，趕緊請球探注意，或許會成為「棒球界林書豪」，能文又能武，球探還真的跑去拜訪說服球員家長，只可惜家長不願意讓小孩走這條路。

■ 黃佳安、陳元甲走偏 最讓他惋惜

談到最令人惋惜的大物球員，陳際塘把票投給黃佳安。黃佳安就讀台東體中飆153公里火球，吸引大批球探目光，後來水手端高額簽約金簽下。

陳際塘表示，黃佳安天分超好，可能因原住民個性使然，拿到簽約金後亂花錢，人還消失不見蹤跡，水手球團急了，後來雖找到人，想討回部分簽約金，但錢已花得差不多，鬧出這麼大風波，水手球探還因此丟了工作。

另一讓陳際塘覺得可惜的球員是陳元甲，他是第一屆金龍旗青棒賽代言人，在台東體中也是投打「二刀流」好手，但因自律性欠佳，後來進職棒表現平平，還涉入假球案，不到30歲就結束球員生涯。

■ 業餘裁判海納百業 操偶師、殯葬業都有

業餘裁判幾乎都是兼職，360行五花八門，陳際塘打趣說，「以前除了殯葬業，各行各業都有人當業餘裁判，現在連殯葬業都有了，還有演布袋戲的哩。」

陳際塘粗估，國內業餘裁判多達數千人，以退伍軍人和計程車司機兼職佔大宗，須到相關單位受訓、參加研習營，考到證照後才能執法，分A、B、C級，他強調，「分級不代表執法能力，有時沒牌比有牌還厲害。」

陳際塘說，甲組比賽執法主審一場價碼約900至1000元、壘審800至900元，乙組比賽主審一場700元、壘審600元，視賽事不同做調整，「我站裁判不是為了錢，是興趣，有時還自己貼交通費，不用錢也站。」隨後他壓低音量，「這個不要讓我太太知道，拜託了。」

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