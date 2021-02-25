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體育 籃球 NBA

湖人外線不給力、慘吞四連敗 今日NBA戰績

2021/02/25 13:46

湖人今日外線33投8中，命中率24.2%。（USA TODAY Sports）

勇士111：107溜馬

老鷹127：112賽爾提克

騎士112：96火箭

熱火116：108暴龍

公牛133：126灰狼（OT）

鵜鶘128：118活塞

雷霆102：99馬刺

黃蜂124：121太陽

爵士114：89湖人

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