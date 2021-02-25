湖人外線不給力、慘吞四連敗 今日NBA戰績

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湖人今日外線33投8中，命中率24.2%。（USA TODAY Sports）
勇士111：107溜馬
老鷹127：112賽爾提克
騎士112：96火箭
熱火116：108暴龍
公牛133：126灰狼（OT）
鵜鶘128：118活塞
雷霆102：99馬刺
黃蜂124：121太陽
爵士114：89湖人
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